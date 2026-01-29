RÍO NEGRO IMPULSA EL RÉGIMEN DE PATROCINIO DEPORTIVO PARA CLUBES Y DEPORTISTAS

Sierra Grande | El Gobierno de la provincia de Río Negro puso en funcionamiento el Régimen de Patrocinio y Tutoría del Deporte, una herramienta que permite financiar proyectos deportivos a través de la articulación entre el sector público y el privado. Así lo explicó Nahuel Astutti, secretario de Deportes de la provincia, en declaraciones a Radio Libre.

Según detalló el funcionario, el régimen establece que los clubes, deportistas o instituciones deportivas presenten proyectos que describan su actividad y detallen el financiamiento requerido, ya sea en dinero o en especies. Una vez evaluada la viabilidad de cada propuesta por la Secretaría de Deportes, el proyecto puede ser vinculado con empresas interesadas en acompañar la iniciativa.

Astutti indicó que las empresas que participen del régimen acceden a una devolución impositiva del 50% del aporte realizado, siempre que tributen Ingresos Brutos en la provincia de Río Negro, ya sea de manera directa o mediante convenio multilateral. El otro 50% del financiamiento queda a cargo del sector privado.

La normativa contempla aportes económicos y también contribuciones en especies, como materiales de construcción, indumentaria deportiva o equipamiento. En esos casos, los bienes aportados son valuados y se aplica el beneficio fiscal correspondiente sobre ese monto.

El régimen está destinado a deportistas individuales, clubes, instituciones o fundaciones deportivas con personería jurídica, y proyectos de investigación presentados por profesores de educación física. Las escuelas deportivas municipales no están incluidas en el alcance de la ley.

Para acceder al programa, las instituciones deben contar con la documentación habitual requerida para aportes estatales, como estatuto y balances. La inscripción se realiza a través del sitio web de la Secretaría de Deportes de Río Negro, donde también se encuentran disponibles los modelos de presentación de proyectos, diferenciados según se trate de deportistas o instituciones sin fines de lucro.

Astutti señaló que el programa no tiene plazos de cierre, ya que se trata de una ley vigente de aplicación permanente. Los proyectos pueden presentarse en cualquier momento y serán evaluados a medida que ingresen. Además, explicó que un mismo proyecto puede ser financiado por una o varias empresas.

Desde la Secretaría de Deportes destacaron que la herramienta busca fortalecer el desarrollo del deporte en la provincia mediante la participación conjunta del Estado, el sector privado y las organizaciones deportivas.

Fuente: En este día | Radio Libre