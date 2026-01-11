RÍO NEGRO FOTOGÉNICA: LA LEGISLATURA LANZA UN CONCURSO PARA PRESERVAR LA IDENTIDAD VISUAL PROVINCIAL

La Legislatura de Río Negro, a través de su Editorial, presentó oficialmente el concurso fotográfico “Río Negro Fotogénica”, una convocatoria destinada a residentes de toda la provincia con el objetivo de documentar, preservar y poner en valor la identidad visual rionegrina mediante la fotografía.

La iniciativa, que busca reunir múltiples miradas sobre el paisaje, la vida urbana, el trabajo y la biodiversidad del territorio, se orienta a capturar la singularidad del presente provincial desde perspectivas artísticas y testimoniales.

La inscripción se abrirá el 15 de febrero y permanecerá activa hasta el 8 de mayo. Los participantes deberán presentar obras tomadas dentro del territorio de Río Negro mediante un formulario web disponible en el sitio oficial de la Legislatura.

El concurso se divide en dos categorías:

Niños y Jóvenes (hasta 16 años).

Adultos.

Además, se trabajará en cuatro ejes temáticos que guiarán la selección de imágenes: paisaje natural y origen, identidad urbana y patrimonio, oficios y trabajo, y biodiversidad y herencia natural.

En cuanto a los premios, en la categoría Adultos se entregarán $3.000.000, $1.500.000 y $500.000 para los tres primeros puestos, junto con diplomas y copias impresas de las obras seleccionadas. Para la categoría Niños y Jóvenes, los incentivos consistirán en equipamiento tecnológico (computadoras e impresoras) destinados a las instituciones educativas de los participantes.

La organización informó que las fotografías destacadas formarán parte de un archivo visual histórico y colectivo, y se exhibirán en exposiciones itinerantes y publicaciones institucionales, fortaleciendo así la memoria colectiva y el sentido de pertenencia de la comunidad rionegrina.

Los resultados del certamen se darán a conocer el 19 de mayo a través del sitio web oficial del concurso, completando así un proceso que combina estímulo creativo, reconocimiento académico y difusión cultural.

Fuente: Legislatura de Rio Negro – quorum.legisrn.gov.ar