RÍO NEGRO FIRMA ACUERDO PARA IMPULSAR EXPORTACIÓN DE GNL

Sierra Grande | El gobernador de Alberto Weretilneck firmó en Buenos Aires un acuerdo de régimen fiscal y estabilidad regulatoria con los consorcios Southern Energy (SESA) y San Matías Pipeline. El objetivo del acuerdo es establecer condiciones para el desarrollo de un proyecto de gas natural licuado (GNL) en la provincia de Río Negro.

El convenio busca consolidar a la provincia como punto de exportación de gas proveniente de Vaca Muerta hacia mercados internacionales, mediante la articulación entre el sector público y privado.

El proyecto contempla la instalación de dos buques de licuefacción en el Golfo San Matías. Estas unidades permitirán procesar el gas natural para su exportación como GNL. Según lo previsto, el primer buque comenzará a operar en septiembre de 2027 y el segundo durante el segundo semestre de 2028.

Como parte de la iniciativa, se construirá un gasoducto de 471 kilómetros que conectará la zona productiva de Vaca Muerta con la costa rionegrina, completando el circuito desde la extracción hasta la exportación.

El acuerdo también establece beneficios económicos para la provincia, incluyendo ingresos por canon, regalías y tasas de control, además de aportes destinados a infraestructura, servicios y proyectos comunitarios. Asimismo, se prevé la generación de empleo directo e indirecto durante las etapas de construcción y operación, con prioridad para trabajadores y proveedores locales.

El consorcio Southern Energy —integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG— llevará adelante la operación de los buques, con una inversión estimada en más de 15.000 millones de dólares y una capacidad de producción de 6 millones de toneladas anuales de GNL.

Por su parte, San Matías Pipeline estará a cargo de la construcción y operación del gasoducto que permitirá el transporte del recurso hasta la costa.

El acuerdo incluye además compromisos de monitoreo ambiental en la zona costera, en el marco del desarrollo del proyecto.

Fuente: Gobierno de Río Negro