«CUMPLEN O SE VAN»: RÍO NEGRO EXIGE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE EMPLEO LOCAL EN LA OBRA DEL OLEODUCTO VMOS

El Gobierno de Río Negro exigió a las empresas Techint, Sacde e YPF que cumplen la obra del oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) la contratación de mano de obra local, de acuerdo con la normativa vigente. Tras una audiencia llevada a cabo en Cipolletti, el gobernador Alberto Weretilneck fue tajante al advertir que “si no se respeta el derecho de los trabajadores rionegrinos, la obra no avanzará”.

El mandatario provincial se pronunció a través de sus redes sociales con un mensaje contundente: “¡Río Negro no se entrega! Cumplen o se van. Basta de atropellos y mentiras. La obra del oleoducto Vaca Muerta Sur es para generar trabajo y desarrollo en Río Negro, no para que empresas foráneas se lleven todo y dejen migajas. La ley es clara: el 80% de la mano de obra debe ser rionegrina y el Compre Rionegrino no es opcional”.

Según datos oficiales, en el obrador de Villa Regina, donde se ejecuta parte del proyecto, sólo 23 de los 70 trabajadores contratados son oriundos de Río Negro, lo que representa apenas un 30%. Esta situación generó un fuerte reclamo del gremio de la construcción (UOCRA), cuyos afiliados esperan ser incorporados a los trabajos.

Durante la audiencia realizada en Cipolletti, funcionarios provinciales, entre ellos la secretaria de Trabajo, María Martha Aviléz, y el secretario de Relaciones Institucionales, Mario Figueroa, emplazaron a las empresas para que se ajusten a la normativa vigente. La legislación establece que al menos el 80% de los empleados deben ser rionegrinos y otorga prioridad a los proveedores locales en la adquisición de bienes y servicios. Además, se denunciaron otras irregularidades vinculadas a la contratación de personal y a la falta de consulta con las autoridades provinciales.

Los representantes del consorcio Techint-Sacde y de YPF reconocieron la problemática y se comprometieron a subsanar las deficiencias detectadas en el corto plazo. No obstante, desde el gobierno provincial remarcaron que, de no cumplirse con lo estipulado, se tomarán medidas administrativas para garantizar el cumplimiento de la ley.

El gobernador Weretilneck fue enfático al expresar que “no cederemos ni un centímetro si pretenden vulnerar el derecho de los trabajadores rionegrinos. No vamos a permitir que vengan de otros lugares a ocupar los puestos que le pertenecen a nuestros comprovincianos. Las reglas de juego son claras y las empresas saben que deben cumplirlas”.

El oleoducto Vaca Muerta Sur, cuya construcción fue adjudicada a Techint y Sacde, abarca 440 kilómetros en la provincia de Río Negro y permitirá exportar hasta un millón de barriles de petróleo por día. El proyecto, que forma parte del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), está previsto para concluir en 2026 y se estima que generará exportaciones anuales por 25.000 millones de dólares. La base operativa de la obra se encuentra en Villa Regina, lo que subraya la importancia de la provincia en el desarrollo del emprendimiento.

Finalmente, Weretilneck reafirmó su postura: “Que nadie se confunda aquí: el oleoducto se hace con un mínimo del 80% de trabajadores rionegrinos o no se hace”.

