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RÍO NEGRO COMPLETÓ EL CIERRE DEL ANILLO DIGITAL PROVINCIAL EN SIERRA GRANDE

El gobernador Alberto Weretilneck presentó el sistema de monitoreo vehicular que abarca los accesos a la provincia. La intendenta Roxana Fernández destacó la incorporación de herramientas tecnológicas para la seguridad.

Redacción 1 hora ago
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El gobernador Alberto Weretilneck y la intendenta Roxana Fernández encabezaron en Sierra Grande la presentación del cierre del Anillo Digital Provincial, una herramienta destinada al monitoreo y control de los accesos vehiculares en Río Negro.
El gobernador Alberto Weretilneck y la intendenta Roxana Fernández encabezaron en Sierra Grande la presentación del cierre del Anillo Digital Provincial, una herramienta destinada al monitoreo y control de los accesos vehiculares en Río Negro.

Sierra Grande | El Gobierno de Río Negro presentó en Sierra Grande el cierre operativo del Anillo Digital Provincial, un sistema tecnológico destinado al monitoreo de los vehículos que ingresan y egresan del territorio rionegrino a través de rutas nacionales y provinciales.

El dispositivo instalado en Arroyo Verde forma parte del Anillo Digital Provincial y permitirá registrar y monitorear el ingreso y egreso de vehículos en uno de los principales accesos a Río Negro.
El dispositivo instalado en Arroyo Verde forma parte del Anillo Digital Provincial y permitirá registrar y monitorear el ingreso y egreso de vehículos en uno de los principales accesos a Río Negro.

Durante el acto, el gobernador Alberto Weretilneck señaló que la provincia logró completar una etapa de control y seguimiento vehicular en los distintos accesos provinciales. Explicó que la herramienta permitirá registrar el movimiento de vehículos mediante cámaras especializadas y el cruce de información con bases de datos provinciales y nacionales.

“El acceso a la provincia empieza a tener un seguimiento de cada vehículo que ingresa o que sale”, afirmó el mandatario, quien indicó además que el sistema permitirá fortalecer las tareas de prevención e investigación vinculadas a hechos delictivos.

Weretilneck sostuvo que el delito actual muchas veces trasciende los límites jurisdiccionales y remarcó que la nueva tecnología amplía la capacidad de control y de acceso a información para las fuerzas de seguridad. Asimismo, destacó que los indicadores delictivos provinciales muestran una tendencia descendente durante los últimos años.

Por su parte, la intendenta Roxana Fernández destacó la puesta en marcha de la herramienta tecnológica y señaló que representa una respuesta a una demanda vinculada con la seguridad de la comunidad.

La jefa comunal agradeció la presencia del gobernador y de las autoridades provinciales en la localidad y consideró que la implementación del sistema es resultado de una política sostenida de inversión y gestión. También valoró la incorporación de nuevas herramientas para acompañar el crecimiento de Sierra Grande y fortalecer las tareas preventivas.

Durante la presentación, autoridades provinciales explicaron que el sistema utiliza cámaras de lectura automática de patentes conectadas a un centro de monitoreo centralizado, permitiendo identificar vehículos con requerimientos judiciales y realizar consultas históricas sobre desplazamientos registrados en distintos puntos de la provincia.

Redacción

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