RÍO NEGRO APROBÓ EL PROYECTO TARGET 300 SIN NECESIDAD DE AUDIENCIA PÚBLICA

Por redacción de Pido la Palabra.

El 26 de noviembre de 2025, el COPEAM se reunió en Cipolletti y dio aprobación unánime al proyecto Target 300, presentado por Áridos Lomada Grande. El emprendimiento propone la extracción responsable de óxido de hierro de alta ley mediante un proceso completamente mecánico, sin uso de productos químicos, con una producción inicial estimada en 60.000 toneladas por año y una inversión de 660 millones de pesos. La operación se ubicará en Sierra Grande, a más de 24 km del Parque Nacional Islote Lobos y alejada de infraestructuras críticas.

Compromiso ambiental: control, monitoreo y recuperación

Según la Declaración Jurada Ambiental, el proyecto no presenta impactos críticos. El plan de manejo incluye medidas integrales: control permanente de polvo y ruido, recirculación de agua para suprimir material particulado, monitoreo continuo, recuperación progresiva de la capa superior del suelo, la instalación de una cortina forestal perimetral, prohibición de residuos fuera de áreas habilitadas y acciones para preservar el suelo y la biodiversidad. Esta estrategia demuestra una vocación por reducir al mínimo la afectación del entorno.

Beneficios para la economía local y participación comunitaria

La comunidad de Sierra Grande, mediante la representación de funcionarios municipales y otras organizaciones, valoró positivamente la aprobación. El proyecto generará empleo local priorizando personal rionegrino, promoverá la demanda de proveedores de la zona y dinamizará servicios, talleres y comercios. Además, el plan de relacionamiento contempla una articulación con el municipio, la Comunidad Urbana Mapuche‑Chewelche Kintul Folil y otros actores sociales, lo que evidencia un enfoque inclusivo y de integración territorial.

Por qué no fue necesaria una audiencia pública

Aunque la participación ciudadana mediante audiencias públicas es un componente habitual en los procesos de evaluación de impacto ambiental —como lo prevén la Ley General del Ambiente 25675 y su reglamentación mediante el Decreto 1172/2003—, dicha obligación no resulta automática en todos los casos.

En la provincia de Río Negro, las normas vigentes como la Ley J 3.284 y la Ley M 3.266 regulan específicamente la convocatoria a audiencias públicas, permitiendo que sean convocadas cuando el organismo de aplicación lo estime pertinente, atendiendo al grado de impacto, zona de influencia, características del proyecto y riesgo ambiental.

En el caso de Target 300, su escala reducida, su operación mecánica sin químicos, su ubicación fuera de zonas sensibles y la ausencia de impactos críticos —según la evaluación ambiental— fueron determinantes para que las autoridades entiendan que no existe obligación de convocar una audiencia pública. En consecuencia, el COPEAM procedió con la aprobación con base en el análisis técnico y normativo.

Una minería moderna, responsable y con mirada estratégica

Para el Ministerio de Minería de Río Negro, representado por su titular en la reunión, el licenciado Joaquín Aberastain Oro, Target 300 representa una minería moderna, transparente y responsable. Destacó que este tipo de desarrollos —de baja escala, con tecnología simple y compromiso ambiental— favorece el empleo genuino, activa proveedores locales y contribuye al desarrollo económico de la región, sin comprometer áreas sensibles ni patrimonio natural.

De la instancia de evaluación del proyecto minero participaron el Secretario COPEAM, Abog. Julio Gaspar Poggioli Kloster; por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, la Lic. María Judith Jiménez y Nicolás Jurgeit; por la Secretaría de Minería, el Lic. Joaquín Aberastain Oro; por la Legislatura de Río Negro, los legisladores Facundo López, Lucas Pica y Juan Martín; por INVAP S.A.U., Gustavo Carlos Cabrera; por el Departamento Provincial de Aguas, las Ing. Paola Eberling y Silvina Guidi; por las Universidades Nacionales, Patricio Solimano; y por el Municipio de Sierra Grande, Moira García y Sandra Gil.