RÍO NEGRO ABRE 3.000 NUEVOS CUPOS PARA EL PROGRAMA RÍO NEGRO BILINGÜE

El Gobierno de Río Negro anunció la reapertura de la inscripción al programa “Río Negro Bilingüe”, con la incorporación de 3.000 nuevos cupos destinados a ampliar el acceso a la formación en idioma inglés. La medida fue informada el 4 de mayo por el gobernador Alberto Weretilneck y forma parte de una política orientada a fortalecer capacidades vinculadas al empleo y sectores estratégicos.

La convocatoria se enmarca en una iniciativa conjunta entre la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente y el Ministerio de Educación y Derechos Humanos. El programa tiene como objetivo garantizar el acceso al aprendizaje del idioma inglés en todo el territorio provincial mediante una propuesta gratuita y de modalidad flexible.

El financiamiento proviene del Fondo Fiduciario para la Capacitación, Desarrollo y Fiscalización de la actividad Hidrocarburífera (FoFCaDeFHi). Según se informó, estos recursos permiten vincular ingresos generados por la actividad productiva con políticas de formación destinadas a la población.

La propuesta está orientada a responder a demandas de empleabilidad en sectores como energía, turismo, tecnología y servicios. El programa ofrece una plataforma de formación con hasta 10 niveles, alineados al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

El cursado se realiza de manera virtual, autogestionada y asincrónica, con disponibilidad permanente para que cada participante avance de acuerdo a sus tiempos. La inscripción se realiza a través del sitio oficial www.bilingue.rionegro.gov.ar, donde las personas interesadas deben completar una preinscripción. Posteriormente, recibirán un correo electrónico con indicaciones para realizar un examen de nivelación e iniciar el trayecto formativo.

La apertura de esta nueva etapa forma parte de una estrategia provincial vinculada a la formación y el desarrollo de habilidades en el contexto de cambios productivos.

Fuente: Gobierno de Rio Negro