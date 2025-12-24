RIGE LA PROHIBICIÓN Y PIDEN RESPONSABILIDAD ANTE LAS FIESTAS

Sierra Grande | Con la llegada de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Municipalidad de Sierra Grande ha intensificado las campañas de concientización para recordar la vigencia de la Ordenanza 1101/15. Esta normativa prohíbe de manera taxativa la comercialización, tenencia, manipulación, depósito y transporte de elementos de pirotecnia en todo el ámbito local.

Una normativa para la convivencia

La prohibición no es nueva, pero su cumplimiento sigue siendo un desafío para las autoridades. En los últimos días, vecinos de sectores como el Barrio Industrial han denunciado detonaciones constantes, lo que pone de manifiesto la resistencia de algunos sectores a acatar la ley vigente.

El impacto detrás del ruido

La insistencia en el cumplimiento de la «Pirotecnia Cero» responde a razones de salud pública y convivencia social. Entre los fundamentos principales se destacan:

Personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA): La hipersensibilidad auditiva convierte las explosiones en situaciones de alto estrés y dolor.

Salud Humana: Prevención de accidentes por quemaduras o lesiones oculares, especialmente en menores de edad.

Protección Animal: El impacto del ruido genera desorientación y cuadros severos de ansiedad en mascotas y fauna urbana.