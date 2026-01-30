REUNIÓN DE TRABAJO POR EL AVANCE DEL PROYECTO VMOS

Sierra Grande | La Municipalidad de Sierra Grande informó sobre el encuentro mantenido en la tarde de este jueves entre autoridades locales y representantes del Proyecto VMOS, en el que se abordó el avance de la obra de la terminal de tanques en Punta Colorada y las etapas previstas para los próximos meses.

La reunión fue encabezada por la intendenta Roxana Fernández y contó con la participación de la secretaria de Gobierno, Cintia Castillo; el secretario General y de Hacienda, Nazareno Sepúlveda; y el titular de HiPaRSA, Adrián López. Por parte del Proyecto VMOS estuvieron presentes su presidente, Gustavo Gallino, el CEO Gustavo Chaab y miembros del equipo técnico.

Según la información brindada por el Municipio, durante el encuentro se dialogó sobre el estado actual de la obra, las tareas que ya se encuentran en ejecución y las que se desarrollarán en el corto y mediano plazo. También se analizó el impacto del proyecto en la comunidad local, particularmente en relación con la generación de empleo, el movimiento económico y las oportunidades para proveedores de Sierra Grande.

En declaraciones a Radio Libre, la secretaria de Gobierno Cintia Castillo indicó que durante la reunión se detalló el avance en la construcción de los tanques de almacenamiento, señalando que ya se encuentran en proceso de armado varias estructuras, con dimensiones que superan a las existentes en el país. Asimismo, explicó que se prevé la realización de una prueba de contención mediante el llenado de los tanques con agua, con el objetivo de evaluar la seguridad y detectar posibles filtraciones.

Ante la consulta sobre los plazos, Castillo precisó que la primera prueba de este tipo se estima para los meses de marzo o abril. Además, señaló el inicio de las tareas para la colocación del techo de uno de los tanques, lo que marca un nuevo avance dentro del cronograma de obra.

Durante el encuentro también se abordaron las proyecciones vinculadas al empleo y a la duración del proyecto. De acuerdo a lo expuesto, se trata de una obra con una extensión estimada de tres años, con un pico de actividad previsto para 2026 en Sierra Grande. En cuanto a la etapa posterior a la construcción, relacionada con la operación y el mantenimiento, las proyecciones se extienden hacia el año 2031.

Desde el Municipio se destacó que la reunión permitió reafirmar el rol estratégico de Sierra Grande en el desarrollo energético de la región y el acompañamiento institucional al proyecto, que avanza conforme a lo planificado y con obras en marcha.