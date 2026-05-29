RESULTADO POSITIVO DE LA PARITARIA ENTRE GREMIOS Y PODER EJECUTIVO

Sierra Grande | La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Sierra Grande aceptó la propuesta salarial presentada por el Poder Ejecutivo municipal en el marco de las negociaciones paritarias mantenidas con los gremios estatales.

La secretaria general de ATE en Sierra Grande, Verónica Agustín, informó en declaraciones a Radio Libre que la propuesta aceptada contempla un incremento salarial distribuido en distintos tramos, además de modificaciones en algunos ítems vinculados al salario de los trabajadores municipales.

Según detalló Agustín, el acuerdo incluye el pago de sumas incorporadas al salario básico y actualizaciones previstas para los próximos meses. También indicó que la aceptación de la oferta se definió luego de consultas realizadas con los trabajadores afiliados al gremio.

La dirigente sindical señaló que la propuesta había sido presentada por el Ejecutivo municipal la semana pasada y posteriormente analizada en el ámbito gremial antes de su aprobación.

Agustín sostuvo además que el objetivo planteado por el sindicato durante las negociaciones fue avanzar en una recomposición salarial para los trabajadores municipales en el actual contexto económico.

Fuente: En este día | Radio Libre