RESAK2 RETOMA LAS PRESENTACIONES EN VIVO Y PROYECTA SU AGENDA 2026

Sierra Grande | La banda local Resak2 volvió a los escenarios en el marco de la conmemoración por el 1° de Mayo, Día del Trabajador, con una presentación realizada en Kraken. Durante una entrevista brindada a Radio Libre, los integrantes Juan Villarroel y Jeremías Hernández repasaron el presente del grupo, la nueva etapa musical y los proyectos previstos para 2026.

Juani Villarroel, actual tecladista, y Jere Hernández, bajista de la formación, señalaron que la banda nació hace dos años y que ambos forman parte de los integrantes fundadores. Según indicaron, el grupo logró consolidarse rápidamente en la escena local y regional, con presentaciones en Sierra Grande y Playas Doradas.

Actualmente, la formación está integrada por Morena Epulef en voz, Juani Villarroel en teclado, Jere Hernández en bajo, Nahuel Mora en octapad, Tomi Tureo en güiro y Marcos Codina en bongó. Los músicos explicaron que recientemente realizaron cambios instrumentales para incorporar bajo y reforzar el sonido en vivo.

En relación con el estilo musical, los integrantes definieron la propuesta de la banda como una base de cumbia con influencias variadas. Afirmaron que buscan desarrollar una identidad propia sin dejar de lado repertorios vinculados a los gustos del público.

Durante la entrevista también explicaron que parte de los ensayos y la selección de canciones actuales están orientados a adaptar los tonos y repertorios a la comodidad vocal de la cantante Morena Epulef. Indicaron que priorizan temas interpretados originalmente por mujeres para facilitar el desempeño de la vocalista sobre el escenario.

Los músicos detallaron además que, en los ensayos, suelen incorporar otros géneros como rock y cuarteto, aunque el proyecto principal continúa enfocado en la cumbia. En las últimas semanas, señalaron que intensificaron las jornadas de práctica debido a la confirmación de nuevas fechas.

Sobre el regreso a los escenarios, mencionaron que la presentación realizada en Kraken marcó el inicio de una nueva etapa para la banda. También agradecieron a los responsables del lugar y recordaron el acompañamiento recibido anteriormente por parte de Las Tres Lunas, espacio que funcionaba previamente en el mismo sector.

En cuanto a la agenda 2026, confirmaron nuevas contrataciones y actuaciones previstas para eventos sociales, cumpleaños y celebraciones populares. Entre las próximas presentaciones mencionaron una actuación en el barrio 25 de Mayo durante una actividad organizada por el Día del Trabajador.

Los integrantes señalaron además que las contrataciones continúan abiertas y difundieron sus canales de contacto y redes sociales para futuras presentaciones.

Fuente: En este día | Radio Libre