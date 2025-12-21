RENACER EXIGE LA FINALIZACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL 5 Y RECLAMA OBRAS CLAVES PARA SIERRA GRANDE

Sierra Grande | Guillermo Benítez explicó que la iniciativa nació tras analizar el proyecto de Presupuesto 2026 de la provincia de Río Negro y su impacto en Sierra Grande. “Es un presupuesto considerable para la localidad y eso hay que celebrarlo, pero también vimos la necesidad de poner en agenda situaciones pendientes que son estratégicas para el desarrollo local”, señaló.

Entre ellas, el dirigente destacó que mientras se prevé el asfaltado de la Ruta Provincial Nº9, continúa sin resolverse la finalización integral de la Ruta Provincial Nº5, que conecta Sierra Grande con Playa Dorada.

La Ruta Provincial 5 como eje de desarrollo y seguridad

Benítez subrayó que el reclamo no se limita a los aproximadamente 400 metros de ripio que restan para llegar a la costa. “Cuando hablamos de finalización hablamos de una ruta en condiciones óptimas de transitabilidad y seguridad”, afirmó.

En ese sentido, remarcó la necesidad de reasfaltar los primeros ocho kilómetros, donde aún persiste una capa inicial de baja calidad. Según recordó, ya en 2018 el propio Gobierno provincial reconocía que la obra estaba inconclusa y que faltaba completar el tramo final y reacondicionar sectores claves.

Un reclamo institucional con amplio respaldo político

El proyecto fue presentado por el Partido Vecinal Renacer, pero contó con el acompañamiento de la mayoría del Concejo Municipal, incluido el oficialismo. “Es importante destacar el acompañamiento cuando se trata de reclamos genuinos que responden a necesidades reales de la comunidad”, sostuvo Benítez.

La iniciativa seguirá ahora su canal administrativo para poner en conocimiento al Poder Ejecutivo provincial y a los ministerios correspondientes, así como también al ámbito nacional, ante la falta de información precisa sobre la jurisdicción final de la obra.

Viviendas y educación, otros ejes del proyecto

Además de la ruta, el proyecto de comunicación solicita incrementar el cupo de viviendas destinadas a Sierra Grande dentro del programa Habitar Río Negro. Benítez advirtió que las diez viviendas previstas resultan insuficientes frente al crecimiento demográfico y al aumento sostenido de los alquileres. “Con esos números no se logra descomprimir la demanda habitacional”, señaló.

Otro de los puntos centrales es la construcción del edificio propio del Instituto de Formación Docente. Para el referente vecinal, se trata de una deuda histórica con la educación superior local y una inversión clave para acompañar la formación docente y técnica que demanda la región.

“Primero responder a los intereses de Sierra Grande”

Benítez remarcó que el proyecto no busca señalar culpables, sino asumir responsabilidades y expresar una posición clara. “Antes que responder a intereses partidarios provinciales o nacionales, tenemos que responder a la sociedad de Sierra Grande”, afirmó.

Desde el Partido Vecinal Renacer sostienen que poner una agenda propia es fundamental para que la localidad sea protagonista de su desarrollo. “Si no exigimos, las decisiones se seguirán tomando en otro lado”, concluyó el dirigente.