REGULACIÓN DE REMISES: ANALIZAN CAMBIOS A LA ORDENANZA A PARTIR DE PLANTEOS DEL SECTOR

Sierra Grande | El presidente del Concejo Municipal de Sierra Grande, Carlos Negri, se refirió al trabajo que se desarrolla para actualizar la ordenanza que regula la actividad de los taxis y remises, durante su participación en la Banca del Vecino.

Según explicó, la normativa vigente tiene cerca de 20 años de antigüedad, por lo que consideran necesario adecuarla a la realidad actual y proyectarla para los próximos años.

Negri indicó que la elaboración de la propuesta se realiza en conjunto con representantes del servicio de radiotaxis, el Juzgado de Faltas, el Poder Ejecutivo municipal, el área de Inspección y otros sectores involucrados. Señaló que el primer paso será presentar el proyecto a las empresas antes de su ingreso formal al Concejo Municipal.

El presidente del cuerpo deliberativo explicó que la iniciativa surgió a partir de reclamos vinculados a la prestación del servicio. Entre los planteos mencionó la existencia de actividades por fuera de la normativa vigente, diferencias en la cantidad de vehículos habilitados, choferes y controles.

Asimismo, detalló que el proyecto incorpora propuestas relacionadas con la antigüedad de los vehículos, requisitos para los conductores, permisos y posibles modificaciones en la ubicación de algunas paradas, tomando en consideración sugerencias realizadas por el propio sector.

En relación con los servicios de transporte que funcionan de manera informal, Negri sostuvo que el objetivo es establecer un marco regulatorio que contemple la realidad actual sin afectar las posibilidades laborales de quienes prestan el servicio. También reconoció que existen traslados de pasajeros fuera del esquema regulado y que el tema forma parte de las conversaciones mantenidas durante la elaboración de la ordenanza.

Finalmente, señaló que una vez presentado el proyecto comenzará el tratamiento legislativo correspondiente, instancia en la que podrán incorporarse modificaciones. Estimó además que será necesario un período de aproximadamente 90 días para avanzar en la implementación de los cambios que finalmente sean aprobados.

Fuente: En este día | Radio Libre