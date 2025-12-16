REFORMULAN CARGOS POR HOMICIDIO TRAS MUERTE DE HOMBRE GOLPEADO EN PLAYAS DORADAS

El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Río Negro reformuló hoy los cargos contra un hombre imputado por un hecho ocurrido en la localidad de Playas Doradas, tras el deceso de la víctima que había sido brutalmente golpeada semanas atrás. La investigación, que inicialmente se tramitaba por lesiones graves, fue recalificada como homicidio y daño en carácter de autor, conforme a los artículos pertinentes del Código Penal, tras reunirse nuevas pruebas y el certificado de defunción de la víctima.

El hecho se remonta al 15 de noviembre de 2025, alrededor de las 22:00 horas, en la intersección de las calles Farito y Jarillal de Playas Doradas. Según la hipótesis del Ministerio Público, la persona imputada provocó daños en instalaciones eléctricas de una obra en construcción —bajo la supervisión de la víctima— generando un corte de suministro. Al llegar la víctima al lugar para verificar los desperfectos, fue atacada con un tirante y golpeada en distintas partes del cuerpo y la cabeza, lo que le causó lesiones de extrema gravedad. La víctima fue internada en Viedma y falleció el 21 de noviembre por un paro cardiorrespiratorio traumático derivado de un severo traumatismo craneoencefálico.

Además de la agresión física, al imputado se le atribuye un segundo hecho de daño, al haber golpeado con el mismo elemento contundente el teléfono celular de la víctima, provocando su rotura parcial. En la audiencia de reformulación de cargos ante el juez de Garantías, la Fiscalía solicitó la continuidad de la prisión preventiva del acusado, mientras que la defensa planteó la morigeración debido a problemas de salud, proponiendo medidas alternativas como prisión domiciliaria con controles. Finalmente, el juez dispuso mantener la prisión preventiva y tener por formulados los nuevos cargos de homicidio y daño.

Fuente: Ministerio Público Fiscal de Río Negro