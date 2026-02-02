RECONOCIMIENTO A LA TAREA DE AGENTES DE TRÁNSITO Y FISCALIZACIÓN DURANTE LA TEMPORADA EN PLAYAS DORADAS

Sierra Grande | La secretaria de Gobierno del Municipio, Cintia Castillo, destacó la labor que llevan adelante los agentes de tránsito y el personal de fiscalización durante la temporada de verano en Playas Doradas, en el marco de las tareas de control, ordenamiento y aplicación de las ordenanzas vigentes.

Castillo señaló que durante el período turístico se intensifican las recorridas y las acciones preventivas, con el objetivo de garantizar la convivencia, la seguridad y el respeto de las normas tanto para residentes como para visitantes. Indicó que los trabajadores municipales cumplen funciones vinculadas al ordenamiento del tránsito, el control del estacionamiento y la información permanente a quienes ingresan a la villa balnearia.

En relación con la circulación y el estacionamiento de motorhomes y vehículos de gran porte, la funcionaria recordó que se encuentra vigente la Ordenanza Municipal N° 697/2008, que establece zonas prohibidas para el estacionamiento y determina que el pernocte debe realizarse exclusivamente en los campings habilitados. Según explicó, los inspectores realizan notificaciones reiteradas para informar y recordar los espacios permitidos, priorizando una intervención preventiva y de concientización.

Castillo aclaró que, ante incumplimientos reiterados y luego de múltiples avisos, corresponde la aplicación de las infracciones previstas por la normativa. En ese sentido, remarcó que las actuaciones no responden a decisiones discrecionales, sino al cumplimiento de una ordenanza que rige desde 2008 y que fue sancionada con el acompañamiento de la comunidad local, a partir de los problemas de convivencia que se registraban en la zona costera.

La secretaria de Gobierno también hizo referencia a la difusión de imágenes en redes sociales vinculadas a los operativos de control, y sostuvo que ese tipo de publicaciones no reflejan el contexto de las intervenciones ni las tareas diarias que realiza el personal municipal, que incluyen recorridas permanentes, diálogo con vecinos y turistas y la aplicación de las normas vigentes.

Finalmente, Castillo expresó que Playas Doradas es un destino abierto al turismo, pero que, como cualquier localidad organizada, cuenta con reglas que deben ser respetadas. En ese marco, reiteró el reconocimiento del Municipio al trabajo del personal de tránsito y fiscalización, responsable de sostener el orden y la convivencia durante la temporada estival.