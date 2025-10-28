RECLAMO SALARIAL DE SOLDADORES EN VMOS: TRABAJADORES PRESENTARON PETITORIO Y PIDEN INTERVENCIÓN DE TRABAJO

Sierra Grande | Un grupo de aproximadamente 40 trabajadores soldadores que se desempeñan en el proyecto del oleoducto VMOS, en Punta Colorada, se organizaron este lunes para formalizar un reclamo salarial y laboral que fue presentado ante la consultora Adecco, firma que gestiona las contrataciones para la empresa CB&I.

En una nota fechada el lunes 27 de octubre de 2025, los trabajadores solicitaron un reajuste salarial acorde a la situación económica actual y a las responsabilidades propias de su desempeño especializado. En el petitorio, dirigido a la Gerencia General de Adecco, los firmantes expresaron que el incremento sostenido del costo de vida y el aumento general de los gastos hacen necesario actualizar las remuneraciones.

Entre los puntos principales, solicitaron:

Un salario mensual de $4.000.000 , dividido en dos pagos quincenales de $2.000.000 cada uno, correspondiente a las horas normales trabajadas.

El pago de horas extras al 50% y 100% , conforme indica la legislación vigente.

Revisión salarial trimestral, ajustada a los índices oficiales de inflación y las paritarias del sector.

Además, advirtieron que esperan una respuesta en un plazo máximo de cinco días. De no obtener avances, indicaron que podrían iniciar una medida de fuerza consistente en un paro de actividades.

El reclamo fue elevado de manera independiente, sin intervención de la UOCRA. Según explicaron los trabajadores, el gremio mediante sus delegados, manifestó que no apoyaría la gestión y, en una asamblea, instó a quienes habían firmado el petitorio a desistir del mismo.

Solicitud de intervención y temor a despidos

Este martes por la mañana, y ante el temor de posibles represalias laborales o despidos, los trabajadores se presentaron en la delegación local de la Secretaría de Trabajo de Río Negro, donde entregaron una nota dirigida a la delegada provincial, Claudia Zulatto para solicitar la presencia de la titular de Trabajo provincial María Martha Avilez.

En el documento, los soldadores pidieron la intervención del organismo para garantizar la protección de los firmantes y evitar consecuencias negativas sobre sus puestos de trabajo. Señalaron que desde la consultora Adecco recibieron la respuesta: “Si no les gustan las condiciones de trabajo, ya saben lo que tienen que hacer”, frase que interpretaron como una advertencia de despido.

La nota fue presentada y acompañada por copias del petitorio previo entregado a CB&I, Adecco y UOCRA.

Mientras tanto, los soldadores reiteran su principal preocupación: no ser despedidos por haber reclamado mejoras salariales y laborales.