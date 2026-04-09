RECLAMO POR EL ESTADO DE LA RUTA PROVINCIAL 5 EN LA ZONA RURAL DE SIERRA GRANDE

Sierra Grande | Néstor Benítez, habitante de la zona rural, expresó su preocupación por el estado de la Ruta Provincial N° 5, principal vía de conexión entre Sierra Grande y distintos parajes de la zona rural camino a la meseta de Somuncurá. En declaraciones a Radio Libre, señaló que los trabajos de mantenimiento realizados recientemente fueron parciales y quedaron inconclusos tras el retiro de maquinaria.

Según explicó, luego de reclamos sostenidos por parte de los habitantes de la región, se habían iniciado tareas de reparación en sectores afectados por lluvias. Sin embargo, indicó que “se solucionó en parte el estado de la ruta”, y que posteriormente “fueron, levantaron la máquina y la trajeron para acá para arreglar la ruta 9”.

Benítez detalló que el camino presenta dificultades para la circulación, especialmente en tramos como la subida conocida como “de Crespo” y sectores cercanos a Ventana. “Con peso no podés ir. Cargado se te complica, es imposible subir”, afirmó, en referencia al traslado de insumos y producción ganadera.

El vecino remarcó la importancia de esta época del año para la actividad rural, en la que los productores se preparan para el invierno. “Necesitamos ir con las camionetas cargadas o con un carro”, señaló, y agregó que el estado del camino condiciona esas tareas.

En relación con las gestiones realizadas, indicó que se presentaron notas ante autoridades comunales y legislativas, y que también se dio intervención a organismos provinciales. No obstante, expresó que no hubo respuestas suficientes y cuestionó la falta de presencia en el territorio. “Los invito a que recorran la zona y que vean que lo nuestro es algo cierto”, sostuvo.

Respecto de las intervenciones recientes, precisó que se realizaron arreglos en algunos puntos críticos, como badenes y accesos a parajes, aunque con resultados limitados. También señaló que tras las últimas lluvias el deterioro se incrementó y que los trabajos no lograron restablecer condiciones adecuadas de transitabilidad.

Benítez planteó además que la Ruta Provincial N° 5 es una vía clave no solo para los productores, sino también para la comunicación entre distintos parajes y localidades. “Es la única vía de comunicación”, indicó.

Finalmente, reiteró la necesidad de una solución inmediata: “Nosotros necesitamos ya, no podemos esperar más tiempo”.

Fuente: En este día | Radio Libre