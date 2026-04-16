RECLAMO POR DESPIDO SIN NOTIFICACIÓN NI PAGO EN EL PROYECTO VMOS POR PARTE DE UNA EMPRESA CONTRATISTA

Sierra Grande | Yazmin Amed, ex trabajadora de la firma South Mining en el proyecto VMOS, expuso su situación laboral tras su desvinculación en diciembre, en un contexto que, según indicó, también alcanza a otros empleados en condiciones similares. La trabajadora señaló que, a la fecha, no recibió notificación formal de despido ni la liquidación final correspondiente.

En declaraciones a Radio Libre, Amed explicó que su vínculo laboral finalizó sin comunicación escrita por parte de la empresa. “A mí nunca me llegó la notificación de despido”, afirmó, y agregó que esta situación le impide contar con documentación que formalice su desvinculación.

Asimismo, indicó que no percibió el pago total adeudado ni la liquidación final. Según relató, durante los meses posteriores al cese de tareas, la empresa informó en reiteradas ocasiones que los pagos se realizarían en fechas próximas, pero esas instancias no se concretaron. “Nos decían que se iba a pagar la semana siguiente, y así sucesivamente”, sostuvo.

Amed también hizo referencia a la falta de comunicación con la empresa. Señaló que intentó contactarse a través de distintos medios sin obtener respuestas y que, en algunos casos, los canales de contacto fueron interrumpidos. “No tenemos respuesta”, resumió.

Ante esta situación, la ex trabajadora recurrió al Ministerio de Trabajo para recibir asesoramiento. Como parte de ese proceso, envió una carta documento de intimación a la empresa, sin obtener contestación hasta el momento. Indicó que el siguiente paso previsto es la solicitud de una audiencia formal.

En su testimonio, Amed describió el período posterior a la desvinculación como un lapso sin ingresos y sin definiciones sobre su situación laboral. Señaló que debió afrontar gastos personales sin percibir salarios ni indemnización.

La trabajadora precisó que su contratación estaba fuera del convenio de la UOCRA, condición que —según expresó— comparte con otros empleados que tampoco habrían recibido pagos ni documentación de despido. En contraste, indicó que los trabajadores encuadrados en ese convenio sí percibieron pagos, aunque de manera diferida.

Amed sostuvo que, al momento, no existen novedades por parte de la empresa respecto de la regularización de su situación. El reclamo se mantiene centrado en la notificación formal del despido, el pago de haberes adeudados y la liquidación final.

Fuente: En este día | Radio Libre