RECLAMAN UN CARGO DOCENTE PERMANENTE Y MEJORAS EDILICIAS EN LA ESCUELA N° 360 DE PLAYAS DORADAS

Sierra Grande | comunidad educativa de la Escuela N° 360 «Mario Armando Toconas» de Playas Doradas volvió a expresar su preocupación por la situación que atraviesa la institución y convocó a un nuevo abrazo simbólico para visibilizar una serie de reclamos vinculados al funcionamiento del establecimiento.

En diálogo con Radio Libre, Cecilia Córdoba, integrante de la comunidad educativa y madre de un estudiante del tercer ciclo, señaló que el principal pedido es la creación de un cargo docente permanente para los alumnos de cuarto y quinto grado, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica.

Según explicó, tras una primera manifestación realizada semanas atrás se logró la incorporación de una docente para esos cursos, aunque bajo una modalidad transitoria.

«Se logró un cargo de maestro para cuarto y quinto, pero son maestros a término, que significa que cuando la matrícula baja esos maestros se van y cuando la matrícula sube tienen que estar. No queremos más eso», expresó.

Córdoba indicó que el reclamo apunta a que el cargo quede establecido de manera permanente y que no dependa de revisiones anuales vinculadas a la cantidad de estudiantes matriculados.

Además, señaló que actualmente los alumnos desarrollan sus actividades en espacios adaptados debido a la falta de aulas disponibles. «Están tomando clases en lo que vendría a ser el SUM de la escuela y el jardín», explicó, y agregó que también solicitan la construcción de un aula para garantizar condiciones adecuadas para el dictado de clases.

La madre de uno de los estudiantes también hizo referencia a distintas problemáticas edilicias presentes en el establecimiento. Entre ellas mencionó el deterioro del patio escolar, sectores con cerámicos levantados y una puerta con un vidrio roto.

«El patio de la escuela está todo roto. Ayer justamente se cayó una niña, se golpeó la nariz y tuvieron que salir al hospital de Sierra Grande», afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la cooperadora escolar no puede asumir la totalidad de las reparaciones y consideró que las soluciones deben provenir de los organismos responsables del sistema educativo.

Respecto de las gestiones realizadas, Córdoba indicó que enviaron una nota al Ministerio de Educación de Río Negro, aunque aseguró que no recibió respuestas directas por parte de funcionarios del área. Según manifestó, la única comunicación conocida fue que la posibilidad de construir un aula «estaba en estudio» y que el cargo docente continuaría bajo la modalidad temporal.

Fuente: En este día | Radio Libre