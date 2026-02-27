RECHAZO DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO A LA PROPUESTA DE AUMENTO TARIFARIO DE EDERSA

La Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, expresó su rechazo a la pretensión de aumento tarifario presentada por la empresa distribuidora de electricidad EdERSA, en el marco de la sexta audiencia pública por la revisión tarifaria.

Durante su exposición, Santagati señaló que “el incremento del 45,9% en la tarifa media general, solicitado por la empresa, no presenta correlación suficiente con la eficiencia del servicio y la evolución de los ingresos de los usuarios”.

La Defensora detalló que el aumento pretendido implicaría variaciones en la tarifa final según el concepto —cargo fijo y cargo variable— y la categoría correspondiente, entre ellas T1R1 y T1R2.

El análisis del organismo se centró en la razonabilidad económica, la equidad tarifaria, la asignación de riesgos y el respeto de los derechos económicos de los usuarios, conforme lo establece el artículo 42 de la Constitución Nacional.

Tras evaluar la propuesta y realizar comparaciones técnicas, la Defensoría concluyó que existen indicios de transferencia de riesgos empresariales hacia los usuarios sin justificación objetiva, así como señales de ineficiencia operativa vinculadas a pérdidas crecientes y costos estructurales sin control.

Santagati sostuvo que, al desenergizar el Valor Agregado de Distribución (VAD), incrementar la representatividad de la red adaptada sobre el modelo MEI, asegurar la anualidad de la declaración de potencia y automatizar los cortes mediante medidores prepagos, la distribuidora procura garantizar previsibilidad de ingresos, desvinculando su rentabilidad de la eficiencia en la prestación del servicio y del riesgo propio de la actividad.

Además, indicó que la propuesta no acredita que el mayor ingreso solicitado sea estrictamente necesario para asegurar la prestación bajo parámetros de eficiencia y calidad.

En ese marco, la Defensoría del Pueblo se pronunció por el rechazo del requerimiento de ingresos presentado por la distribuidora en los términos formulados.

Fuente: Defensoría del Pueblo de Río Negro