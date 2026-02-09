El Gobierno de Río Negro, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA), inició los trabajos de recambio de cañería en el acueducto Los Berros, ubicado en el ejido de Sierra Grande. La intervención forma parte de un plan de fortalecimiento de la infraestructura hídrica que abastece de agua potable a esa localidad y a zonas colindantes.

Las tareas fueron adjudicadas a la empresa contratista South Mining S.A. e incluyen la limpieza del terreno, zanjeo y colocación de nueva cañería de PVC de 450 mm, clase 10, que reemplazará a la actual cañería de asbesto-cemento, identificada como obsoleta. La obra se ejecuta de manera paralela a la traza existente en el tramo comprendido entre las progresivas 32.100 y 34.500, con el objetivo de no afectar el abastecimiento de agua durante la temporada estival.

El sector intervenido ha registrado reiteradas roturas en el pasado, lo que ocasionó interrupciones en el servicio. Una vez finalizada la instalación de la nueva cañería, el empalme e intervención final se realizará de forma programada, cuando el tramo esté completado y aprobado, buscando minimizar el impacto para los usuarios.

Estas acciones se desarrollan de manera complementaria a las tareas habituales de operación y mantenimiento del DPA y se alinean con otras iniciativas previas de mejora y conservación de los acueductos de la región.

Fuente: Gobierno de Rio Negro