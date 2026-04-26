RÁFAGAS DE MÁS DE 100 KM/H, CORTES DE ENERGÍA Y DAÑOS ESTRUCTURALES EN SIERRA GRANDE Y PUNTA COLORADA

Sierra Grande | La localidad atraviesa una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas, en el marco de una alerta vigente por vientos intensos para la región. De acuerdo con los reportes oficiales, el área fue afectada por vientos del sector sur sudoeste con velocidades sostenidas entre 50 y 79 km/h y ráfagas que alcanzaron valores superiores a los previstos.

Durante la mañana del domingo, se registraron precipitaciones, viento y episodios de agua nieve. Con el avance de las horas, comenzaron a evidenciarse los efectos del fenómeno, entre ellos la caída de árboles y ramas en distintos sectores de la ciudad. También se reportaron daños en estructuras, incluyendo afectaciones visibles en la construcción de los tanques de agua del proyecto VMOS identificados como 480 y 481.

El cuadro de situación se vio agravado por reiterados cortes de energía eléctrica desde la madrugada, con interrupciones intermitentes del servicio en diferentes zonas. Estas condiciones generaron complicaciones para los residentes y los servicios locales.

Según datos aportados desde el aeródromo local, la temperatura mínima registrada fue de 3 grados, con una sensación térmica de -9°C. En cuanto al viento, se informó que se mantuvo sostenido entre 60 y 83 km/h, con ráfagas frecuentes cercanas a los 90 km/h y un pico máximo de 108 km/h a las 10:30. La dirección predominante fue del sur sudoeste.

Ante este escenario, la Municipalidad de Sierra Grande emitió comunicados oficiales recomendando limitar la circulación en la vía pública y extremar las medidas de precaución. Entre las indicaciones se incluyen evitar actividades al aire libre, no transitar por zonas con cableado eléctrico comprometido o árboles en riesgo, y mantenerse alejados de cables caídos.

Asimismo, se informó sobre la presencia de postes caídos, cables sueltos y daños en distintas estructuras, lo que representa un riesgo para la seguridad de la población. Los equipos de emergencia y servicios municipales continúan trabajando en la asistencia y resolución de los incidentes reportados.

Por su parte, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Sierra Grande informó que desde las 06:00 horas del mismo día su personal se encuentra desplegado en tareas continuas para dar respuesta a distintas intervenciones derivadas del temporal. Desde la institución se solicitó a la población extremar las medidas de precaución y reducir la circulación mientras persistan las condiciones adversas. La línea de emergencias habilitada es 2934 495063.

Las autoridades locales indicaron que las condiciones meteorológicas podrían persistir durante las próximas horas, por lo que se solicita a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales y colaborar con las medidas preventivas.

En caso de emergencia, se encuentran habilitadas las siguientes líneas de contacto: 2920 495063, 2920 35-1748 y 2934 44-7930.

Fuente: por redacción de Pido la Palabra | Radio Libre