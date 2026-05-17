PUNTO RÍO NEGRO IMPULSA CAPACITACIONES Y PODRÍA LLEGAR A SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La subsecretaria de Promoción y Comercio Interior de la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro, Bettiana Gabilondo, brindó detalles sobre la segunda edición del seminario Punto Río Negro, una propuesta formativa orientada a estudiantes de gastronomía de institutos terciarios públicos de la provincia.

Durante una entrevista con Radio Libre, la funcionaria explicó que el programa se desarrolla en institutos de San Antonio Oeste, Viedma, Bariloche y Lamarque, donde se dictan carreras vinculadas a gastronomía y turismo. La capacitación aborda contenidos relacionados con la matriz agroproductiva rionegrina, la historia productiva de la provincia y el agregado de valor a los productos regionales.

Según indicó, cada sede cuenta con dos jornadas de formación. La primera está centrada en la producción agroalimentaria provincial, mientras que la segunda incluye módulos vinculados al servicio del vino, la vitivinicultura y otras bebidas elaboradas en Río Negro, como gin, vermut y cerveza artesanal.

Gabilondo señaló que el objetivo es fortalecer el conocimiento sobre los productos regionales y promover su incorporación en propuestas gastronómicas locales. También explicó que el seminario culmina con la elaboración de un recetario compuesto por recetas creadas por estudiantes, utilizando al menos tres ingredientes producidos en la provincia.

La funcionaria destacó que la experiencia del año pasado tuvo una amplia participación y confirmó que en esta edición se espera alcanzar a unos 300 estudiantes. Además, indicó que el recetario elaborado en 2025 ya se encuentra disponible en el sitio oficial del programa.

En relación con Sierra Grande, Gabilondo afirmó que existe la posibilidad de desarrollar una capacitación específica para trabajadores y emprendedores vinculados a la gastronomía y el turismo de la localidad. La propuesta surgió durante la entrevista, a partir de consultas sobre la participación de personas que no forman parte de institutos educativos.

“Lo podemos hacer en Sierra Grande para los gastronómicos, no habría ningún problema”, sostuvo la subsecretaria, quien además señaló que el contenido podría adaptarse según las necesidades del sector local.

En ese sentido, explicó que las capacitaciones pueden enfocarse en distintos aspectos, como la matriz productiva provincial, el servicio gastronómico, bebidas regionales o la vinculación con proveedores de otras regiones de Río Negro.

Gabilondo también remarcó el rol de la gastronomía como articuladora entre producción, turismo e identidad regional. “En un plato se cruza el turismo, la producción y la cultura”, expresó durante la entrevista.

La funcionaria agregó que la intención es continuar ampliando el alcance del programa y avanzar en acuerdos con institutos privados de gastronomía, principalmente del Alto Valle, para incorporar más estudiantes durante el segundo semestre.

Fuente: En este día | Radio Libre