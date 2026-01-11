PUNTA COLORADA, EL PUERTO DE VACA MUERTA

Por redacción de Pido la Palabra | Julietta Donoso

A fines de 2025, FOPEA presentó un trabajo de investigación y periodismo de datos realizado por un equipo multidisciplinario de periodistas, diseñadores y analistas, que permite comprender en profundidad la importancia estratégica de Vaca Muerta y su vínculo directo con Punta Colorada como salida exportadora de la energía argentina.

El proyecto no se limita a describir el yacimiento: reconstruye todos los antecedentes técnicos, económicos y territoriales necesarios para entender el verdadero significado de Vaca Muerta para el país. A través de visualizaciones interactivas, mapas, infografías y bases de datos abiertas, FOPEA muestra cómo la producción de petróleo y gas no convencional se integra a una cadena de valor que va desde la roca en la Cuenca Neuquina hasta el puerto de Punta Colorada, en Sierra Grande, Río Negro.

Esta mirada permite comprender que Vaca Muerta no es solo un proyecto energético, sino un proceso de reconfiguración de la matriz productiva argentina, donde regiones que históricamente estuvieron al margen —como la costa rionegrina— pasan a ocupar un lugar estratégico en la economía nacional. Punta Colorada, con su terminal de tanques y su puerto de aguas profundas, se convierte así en una pieza clave del engranaje que transforma producción en exportaciones, empleo e ingresos para el país.

El trabajo de FOPEA aporta algo fundamental: información pública, verificada y visualmente accesible, que permite a la ciudadanía, a las comunidades locales y a los tomadores de decisiones entender qué está en juego cuando se habla de Vaca Muerta, infraestructura y desarrollo.

Un puerto que conectará la energía con el mundo

Mientras Vaca Muerta multiplica su producción de gas y petróleo no convencional en la Cuenca Neuquina, la Argentina enfrenta un desafío tan grande como el propio yacimiento: cómo transportar, almacenar y exportar esa energía al mundo. En ese mapa de infraestructura, Punta Colorada emerge como una pieza clave.

Ubicado en el Golfo San Matías, a pocos kilómetros de Sierra Grande, este puerto de aguas profundas fue elegido para la construcción de una terminal de tanques de almacenamiento y un puerto petrolero que permitirá sacar al mercado internacional la producción de Vaca Muerta. No se trata solo de una obra: es un cambio estructural en la geografía económica del país y, en particular, de la Patagonia atlántica.

Lo que ocurre bajo la tierra neuquina comienza a redefinir la costa rionegrina.

FOPEA y el valor de entender lo que está en juego

En este contexto, el proyecto de FOPEA “Vaca Muerta. El motor energético de la Argentina”, desarrollado en el marco del Data Journalism Visualization Bootcamp, cumple una función central: traducir la complejidad del fenómeno energético en información pública clara, visual y verificable.

La plataforma vacamuertamotorargentino.fopea.org no se limita a contar que Vaca Muerta es la cuarta reserva mundial de petróleo no convencional y la segunda de gas. Lo que hace es mostrar cómo funciona, dónde está, qué volumen produce y qué impacto tiene en la economía argentina. Esa comprensión es clave para interpretar por qué un lugar como Punta Colorada pasa de ser un punto periférico del mapa a convertirse en un puerto estratégico nacional.

De la roca al puerto: una cadena que llega a Sierra Grande

Uno de los aportes más valiosos del trabajo de FOPEA es la visualización de la cadena de valor del petróleo y del gas. Allí se ve con claridad que la extracción en Neuquén es apenas el primer eslabón de un sistema que incluye:

perforación y fracking,

transporte por oleoductos y gasoductos,

almacenamiento en terminales,

embarque en puertos de exportación.

Es en este último tramo donde Punta Colorada cobra protagonismo. La terminal de tanques que se construye en Sierra Grande permitirá acopiar el crudo y los derivados antes de cargarlos en buques de gran porte rumbo a los mercados internacionales.

Sin esa infraestructura portuaria, la producción récord de Vaca Muerta —que en 2025 llevó a la Argentina al mejor saldo energético en 35 años— no podría transformarse en dólares de exportación, empleo local y desarrollo regional.

Información que ordena el debate público

El proyecto de FOPEA aporta distintos tipos de información que resultan fundamentales para este debate:

Datos geolocalizados de 73 yacimientos y 3.741 pozos activos.

Infografías interactivas que explican cómo funciona el fracking.

Gráficos de productividad que muestran el salto de Vaca Muerta en 2025.

Mapas y esquemas que conectan la extracción con la infraestructura.

Esta combinación de periodismo, diseño y análisis de datos permite que ciudadanos, docentes, estudiantes, periodistas y comunidades como Sierra Grande puedan entender con qué magnitud y con qué velocidad está cambiando el país.

No es lo mismo hablar de “un proyecto petrolero” que visualizar miles de pozos activos, ductos que cruzan provincias y puertos que reconfiguran el litoral atlántico.

Sierra Grande ante el cambio de la matriz productiva

Durante décadas, Sierra Grande estuvo asociada a la minería del hierro y luego a largos ciclos de crisis y reconversión. Hoy, la construcción de la terminal de tanques en Punta Colorada la coloca en el centro de una nueva matriz productiva basada en la energía.

Vaca Muerta no solo transforma Neuquén: transforma Río Negro, su costa, sus puertos y su tejido económico. La información de FOPEA ayuda a comprender que este proceso no es abstracto, sino una realidad en marcha, impulsada por inversiones, infraestructura y un contexto global que todavía demanda hidrocarburos.