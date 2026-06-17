PRUEBAS HIDRÁULICAS DE HERMETICIDAD EN LOS TANQUES DEL PROYECTO VMOS EN PUNTA COLORADA

Sierra Grande | En el marco de las tareas vinculadas al Proyecto VMOS, se llevan adelante pruebas hidráulicas de hermeticidad en los tanques de la Terminal Punta Colorada, con el objetivo de verificar la estanqueidad y el correcto funcionamiento de las estructuras destinadas al almacenamiento.

De acuerdo con la información proporcionada sobre el procedimiento, los ensayos se realizan mediante un sistema temporal de bombeo de agua marina. El agua utilizada en las pruebas será sometida al tratamiento correspondiente y posteriormente devuelta al mar en las mismas condiciones de captación.

Para el desarrollo de esta operación se utiliza una embarcación de menor porte encargada de la captación del recurso hídrico. La extracción se efectúa a aproximadamente un kilómetro de la costa, en las inmediaciones del muelle de Punta Colorada. La embarcación empleada es la Gloria P, perteneciente a la empresa SPI Astilleros.

El traslado del agua desde la zona costera hasta la Terminal Punta Colorada se concreta a través de un sistema compuesto por mangueras flexibles y tanques intermedios de carácter transitorio, dispuestos específicamente para esta etapa del proceso.

Las pruebas hidráulicas forman parte de las verificaciones técnicas previstas para este tipo de instalaciones industriales y permiten constatar la hermeticidad de los tanques antes de su puesta en operación.