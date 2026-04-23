PROYECTO PARA REGULAR EL USO DE BICICLETAS EN SIERRA GRANDE AVANZA EN EL CONCEJO DELIBERANTE

Sierra Grande | El concejal Jorge Grau presentó un proyecto de ordenanza destinado a regular la circulación de bicicletas en el ejido urbano de Sierra Grande. La propuesta se encuentra en tratamiento en comisión y busca establecer pautas de seguridad y convivencia vial sin restringir el uso de este medio de transporte.

Según explicó Grau en diálogo con Radio Libre, la iniciativa surge a partir de inquietudes manifestadas por vecinos y de situaciones observadas en la vía pública, particularmente durante períodos de mayor circulación. El edil señaló que, si bien existe una normativa provincial vigente desde 2007, el municipio no cuenta con una adhesión específica ni con regulación local para el tránsito de bicicletas dentro de la ciudad.

El proyecto establece que los ciclistas tienen los mismos derechos y obligaciones que otros vehículos, por lo que deberán respetar las normas generales de tránsito. En ese marco, se proponen requisitos mínimos de seguridad, entre ellos la incorporación de frenos en ambas ruedas, luces delanteras y traseras, elementos sonoros y el uso de casco.

Grau indicó que la iniciativa tiene un enfoque preventivo. Mencionó que se registraron ingresos al hospital local por lesiones vinculadas al uso de bicicletas y remarcó la necesidad de reducir riesgos, especialmente en zonas de alta circulación vehicular.

En relación con el control, el proyecto prevé que la autoridad de aplicación sea la Secretaría de Gobierno municipal, con facultades para reglamentar su implementación. También contempla la realización de campañas de concientización, talleres y acciones de difusión para promover el cumplimiento de la normativa.

Otro de los puntos incluidos es la creación de un registro de propietarios de bicicletas, de carácter voluntario y gratuito. Según explicó el concejal, este instrumento busca facilitar la identificación de los rodados en caso de sustracción y brindar una herramienta adicional de resguardo para los usuarios.

La propuesta también toma en cuenta escenarios donde coinciden bicicletas con transporte pesado, como en la ruta hacia Playas Doradas y en la avenida Antártida Argentina. En ese sentido, se plantea la necesidad de establecer pautas de circulación y posibles horarios para reducir riesgos, en función del incremento del tránsito en los últimos años.

El proyecto se encuentra actualmente en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde continúa su análisis junto a aportes de áreas técnicas del municipio y otros bloques legislativos. Grau señaló que no se han definido sanciones ni multas, y aclaró que la iniciativa aún no está en vigencia.

Fuente: En este día | Radio Libre