PROPONEN REQUISITO DE RESIDENCIA PARA INGRESO A LA DOCENCIA EN RÍO NEGRO

Sierra Grande | La legisladora provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), Lorena Matzen, confirmó la presentación de un proyecto de ley que propone exigir un mínimo de dos años de residencia en la provincia de Río Negro para el ingreso a la carrera docente. La iniciativa fue impulsada junto al legislador Ariel Bernatene y ya se encuentra en tratamiento en comisiones.

En declaraciones a Radio Libre, Matzen explicó que el proyecto surge a partir de demandas recogidas en recorridas territoriales y planteos de docentes locales. “Es un tema que nos han planteado muchas veces y que estaba presente, aunque sin discusión pública”, señaló.

La legisladora indicó que la propuesta no tiene como objetivo restringir el acceso por origen, sino “fortalecer a quienes ya viven en la provincia” y garantizar que los docentes conozcan las particularidades geográficas, sociales y culturales de Río Negro. En ese sentido, remarcó que la provincia presenta realidades diversas según las regiones, lo que, a su criterio, requiere un conocimiento específico para el desarrollo de la tarea educativa.

Matzen sostuvo que la iniciativa también busca abordar aspectos vinculados a la calidad educativa y la continuidad pedagógica. “Queremos poner el foco en la calidad educativa, en la permanencia de los conceptos pedagógicos y en la continuidad”, afirmó. Asimismo, mencionó que el proyecto se enmarca en antecedentes de otras provincias patagónicas que ya cuentan con mecanismos similares.

Respecto del estado parlamentario, detalló que el proyecto ingresó recientemente a la Legislatura y fue girado a comisiones. En esta etapa, indicó que se encuentra abierto a aportes de distintos sectores, incluidos docentes, gremios y la comunidad en general. “Es una idea que recién empieza su discusión y que está abierta a modificaciones”, expresó.

Durante la entrevista, también se mencionaron debates asociados al sistema de puntajes docentes y a la percepción de desigualdad entre quienes se formaron en la provincia y quienes provienen de otras jurisdicciones. Matzen señaló que estos aspectos forman parte de la discusión más amplia que busca generar la iniciativa.

En paralelo, la legisladora repasó otras líneas de trabajo impulsadas desde su banca. Entre ellas, destacó un proyecto de ley sobre oncoestética, orientado a garantizar el acceso a tratamientos vinculados a la recuperación integral de personas que atravesaron enfermedades oncológicas. La iniciativa se encuentra en etapa de análisis presupuestario y consulta con organismos del Ejecutivo.

Asimismo, Matzen participa en propuestas vinculadas a salud y políticas sociales, como un proyecto para el abordaje integral de la endometriosis, que plantea su reconocimiento como enfermedad crónica y la creación de un programa provincial específico.

En materia laboral, presentó junto a Bernatene el régimen “Segunda Oportunidad”, que propone incentivos para la contratación de personas mayores de 50 años en el sector privado. La iniciativa contempla beneficios económicos para empleadores y promueve la continuidad laboral.

En el área educativa, también impulsó proyectos para garantizar espacios de cuidado destinados a hijos de estudiantes adultos, con el objetivo de facilitar la continuidad educativa. A su vez, promovió una iniciativa para modernizar el acceso a la información pública, que incluye la creación de un organismo autárquico encargado de garantizar ese derecho.

Finalmente, Matzen señaló que su agenda legislativa incluye nuevas propuestas en elaboración, entre ellas un proyecto vinculado a la menopausia, con enfoque en políticas de salud.

Fuente: En este día | Radio Libre