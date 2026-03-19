PROPONEN MODIFICAR LA DISTRUCIÓN DE REGALÍAS MINERAS EN RÍO NEGRO

Sierra Grande | El bloque Vamos con Todos, con el acompañamiento de Cambia Río Negro, presentó un proyecto de ley para modificar el esquema de distribución de regalías mineras en la provincia de Río Negro. La iniciativa propone incrementar la participación de los municipios en esos fondos.

El proyecto es impulsado por el presidente del bloque, José Luis Berros, junto a Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao, además de Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti y Claudio Doctorovich.

La propuesta plantea derogar el artículo 5 de la Ley 5704, sancionada en diciembre de 2023, y modificar la Ley Q Nº 3900. El nuevo esquema establece que el 40% de las regalías mineras se destine a rentas generales, el 30% a los municipios donde se realiza la extracción, el 20% al resto de los municipios y comisiones de fomento, y el 10% a la Secretaría de Minería.

Según explicó Berros en declaraciones a Radio Libre, la normativa vigente redujo la participación de los municipios en la coparticipación de regalías y disminuyó los recursos destinados a las localidades productoras. El legislador sostuvo que la reforma aprobada en 2023 fue definida sin acuerdos con los gobiernos locales.

Berros indicó que durante el debate legislativo varios municipios, entre ellos General Roca, Catriel y Sierra Colorada, advirtieron sobre el impacto que la medida tendría en sus presupuestos. En ese sentido, afirmó que la iniciativa busca restablecer un esquema de distribución que contemple la participación de las comunidades.

El proyecto también hace referencia al marco constitucional provincial, que establece un modelo de federalismo de concertación entre la provincia y los municipios para la distribución de recursos. Desde las bancadas impulsoras señalaron que este tipo de decisiones debería abordarse en los ámbitos institucionales previstos para ese fin.

La propuesta se presenta en un contexto de expansión de la actividad minera en la provincia. En la apertura de sesiones ordinarias, el Poder Ejecutivo anunció la concreción de exportaciones de oro a través del aeropuerto de San Carlos de Bariloche.

En ese marco, Berros señaló que el crecimiento de la actividad minera debe reflejarse en una mayor participación de los municipios en los ingresos generados, con el objetivo de fortalecer las finanzas locales y acompañar el desarrollo de las regiones.

Fuente: Prensa bloque Vamos con Todos