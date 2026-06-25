PROPONEN ARTICULAR LA LEY PIERRI EN SIERRA GRANDE Y CREAR UNA MESA PERMANENTE DE DIÁLOGO ECONÓMICO

Sierra Grande | La concejal del Partido Vecinal Renacer, Judith Campero, brindó detalles sobre dos proyectos impulsados desde su bloque: la adhesión del municipio de Sierra Grande a la Ley Pierri y la creación de una Mesa Permanente de Diálogo y Desarrollo Económico Local.

Respecto de la Ley Pierri, Campero explicó que la iniciativa surgió tras recibir consultas de vecinos con dificultades para acceder a la escritura de sus viviendas. Según indicó, durante el verano tomó conocimiento de que el municipio no se encuentra adherido a esta normativa nacional, que establece mecanismos para la regularización dominial de inmuebles destinados a vivienda única y permanente.

La concejal señaló que el proyecto de adhesión fue presentado en marzo en el Concejo Municipal y que actualmente continúa su tratamiento legislativo. También remarcó que recientemente el Ejecutivo municipal participó de la firma de un acuerdo con el Gobierno de Río Negro vinculado a la implementación de la ley, aunque afirmó que ese convenio aún no ha sido remitido al cuerpo legislativo para su análisis.

Por otra parte, Campero se refirió al proyecto de ordenanza para la creación de una Mesa Permanente de Diálogo y Desarrollo Económico Local. La propuesta busca generar un ámbito institucional de intercambio entre el sector público, las cámaras empresariales, las grandes empresas vinculadas a los proyectos de inversión en la región y representantes de instituciones educativas.

Según explicó, la iniciativa surgió a partir de planteos realizados por entidades empresariales locales respecto de las dificultades para acceder a información sobre licitaciones, requerimientos de proveedores y oportunidades de participación en los proyectos productivos que se desarrollan en la zona.

La concejal indicó que el objetivo es establecer un espacio de carácter consultivo, no vinculante, donde los distintos actores puedan compartir información y analizar herramientas que favorezcan la participación de empresas y comerciantes locales en la actividad económica generada por las inversiones en marcha.

Campero sostuvo que representantes de las cámaras empresariales ya expresaron su interés en la propuesta y señalaron la necesidad de contar con información anticipada sobre procesos de contratación y demandas de bienes y servicios. También manifestó que la iniciativa contempla la participación del Poder Ejecutivo y del Concejo Municipal.

El proyecto se encuentra actualmente en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Concejo Municipal. De acuerdo con lo informado por la edil, ya tuvo instancias de análisis junto a representantes de las cámaras empresariales y está prevista la participación de funcionarios municipales y referentes de empresas vinculadas a los proyectos de inversión en futuras reuniones de comisión.

Fuente: En este día | Radio Libre