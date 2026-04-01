PROMUEVEN EL USO DEL 0800 PARA DENUNCIAS ANÓNIMAS SOBRE VENTA DE DROGAS

Sierra Grande | La secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Sierra Grande, Cintia Castillo, se refirió a la implementación y difusión del sistema telefónico 0800 destinado a la recepción de denuncias vinculadas a la venta de drogas, en el marco de acciones impulsadas junto a organismos provinciales.

Según explicó, la iniciativa busca visibilizar una herramienta que permite a la comunidad aportar información relevante para la detección de puntos de venta y distribución. En este sentido, remarcó que el 0800 constituye un canal accesible que posibilita realizar denuncias sin necesidad de identificarse, lo que reduce barreras asociadas al temor o la exposición en localidades de escala reducida.

Castillo señaló que el sistema está diseñado para recolectar datos específicos sobre situaciones, lugares, horarios o movimientos vinculados a actividades ilegales, sin requerir datos personales del denunciante. Esta información es utilizada por el Ministerio de Seguridad y Justicia para el desarrollo de investigaciones y la planificación de intervenciones.

Asimismo, indicó que el bajo nivel de denuncias contrasta con la percepción extendida sobre la existencia de estos hechos en la comunidad, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la difusión de mecanismos disponibles y promover su utilización.

La funcionaria también planteó la importancia de diferenciar entre el abordaje de los consumos problemáticos y las acciones orientadas a la persecución del delito, destacando que ambos aspectos requieren estrategias específicas y complementarias.

En paralelo, se desarrollan instancias informativas abiertas a la comunidad, organizadas en conjunto con organismos como APASA y el Ministerio de Seguridad y Justicia, orientadas a explicar el funcionamiento del sistema y las formas de acceso.

Desde el municipio se enfatizó que el uso del 0800 forma parte de una política que apunta a facilitar la participación ciudadana en la generación de información, como insumo para acciones estatales en materia de seguridad.

Fuente: En este día | Radio Libre