PROMUEVEN EL FUTBOL SERRANO SIN VIOLENCIA

Sierra Grande | En la víspera del partido que disputarán en el marco de la Liga Rionegrina de Fútbol, el Deportivo Sacachispas y el Club Social y Deportivo Sierra Grande, Alexis Sepúlveda, integrante del “Depo” hizo referencia a la campaña que inició su club, promoviendo el fútbol serrano sin violencia.

“Estamos trabajando junto al otro club del pueblo para poder desarrollar el domingo el partido correspondiente por la Liga Ríonegrina, para que se desarrolle sin violencia y en un marco armónico, ya que es un partido federado, por el que el pueblo hace más de 20 años que no tiene este tipo de encuentros”, explicó Sepúlveda.

“El año pasado cuando iniciamos nosotros en la Liga Ríonegrina pudimos desarrollarnos sin ningún problema. En principio nosotros no lo tomamos como un clásico porque nunca, ni en el fútbol infantil, ni en la liga independiente del pueblo, los disputamos”, señaló bajando la intensidad que se generó más que nada en redes sociales proponiendo una rivalidad entre dos clubes del pueblo. Cabe señalar que el encuentro genera expectativas.

Sepulveda enfatizó que “de momento es un partido de fútbol, las instituciones están trabajando en conjunto para que no pase a mayores, que se dispute todo en normalidad y completa armonía”, en tanto indicó que no hay indicadores entre los clubes acerca de un mal desenlace y destacó que quienes concurren a ver los partidos generalmente son familias, hinchas del club y lo mismo pasa con el otro equipo.

“Nosotros desde nuestra parcialidad, generalmente son familias, hinchas del club y lo mismo pasa con el otro equipo, estimamos que no, pero bueno, se generó esto cuando ellos ingresaron en la liga” dijo en relación con la incorporación de Sacachispas y la idea en torno a contar con dos equipos serranos dentro del torneo y una eventual rivalidad.

“No es así, realmente no lo tomamos de esa forma, por lo menos desde nuestro club”, indico categórico y destaco que “va a ser un lindo encuentro”.

Agregó que el Club Social y Deportivo Sierra Grande trabaja en la idea del futbol sin violencia desde la categoría infantil por lo que no sería conveniente que niñas y niños los vieran disputar un partido en un contexto de violencia.

“No hay una rivalidad marcada todavía y esperemos que lo podamos seguir manteniendo así o conviviendo por muchos años, porque le da una expectativa distinta al fútbol, hace crecer mucho a los jóvenes, que es donde trabajamos nosotros”, expresó al tiempo que dijo que “es muy importante que tiremos todo para el mismo lado para que generemos más fútbol y menos violencia”.

Finalmente remarcó que “si nos disputamos en medio de insultos y peleas, los mismos chicos lo trasladan después a sus categorías.

Los partidos se disputarán en el Estadio Municipal a partir de las 12 y está previsto el encuentro entre el Deportivo Sacachispas y el Club Social y Deportivo Sierra Grande a las 16.

#FutbolSerranoSINVIOLENCIA

#NosUneElFutbol

Fuente: Radio Libre – En este dia.