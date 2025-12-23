PRISCILA RASGIDO SE CONSAGRÓ COMO LA DEPORTISTA DEL AÑO EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | En una noche cargada de emoción y reconocimiento, la Municipalidad de Sierra Grande llevó a cabo la Fiesta del Deporte 2025. El evento, consolidado como la cita central para el ámbito deportivo local, tuvo como objetivo principal distinguir el trabajo, la dedicación y el compromiso de los y las atletas que representaron a la comunidad durante todo el calendario competitivo.

La máxima distinción de la noche fue para la joven Priscila Rasgido. Cabe recordar que Juan Paz, cede el legado como Deportista del Año 2025.

La ceremonia contó con una amplia convocatoria que incluyó a autoridades municipales, dirigentes de clubes, entrenadores y familias, quienes se dieron cita para acompañar a los protagonistas de las más de 20 disciplinas premiadas.

El camino a la excelencia deportiva

El sistema de premiación de la Fiesta del Deporte destaca por su carácter participativo y democrático. Cada organización y club deportivo de la localidad es responsable de proponer una terna de deportistas destacados en su área.

De cada terna surge un ganador de disciplina, quien automáticamente adquiere el derecho de participar en la instancia final por el galardón máximo: el título de Deportista del Año. Este formato refleja la solidez institucional del deporte serrano y garantiza que cada terna represente lo mejor del esfuerzo anual.

Priscila Rasgido: La gran protagonista

El momento culminante de la velada fue el anuncio de Priscila Rasgido como la nueva Deportista del Año. La distinción reconoce no solo su desempeño técnico y logros obtenidos, sino también su proyección y el compromiso demostrado en su disciplina.

Desde la organización se destacó que Rasgido se ha consolidado como una referente emergente, cuyo crecimiento es un testimonio del futuro prometedor que posee el deporte local cuando se conjuga el talento individual con el apoyo institucional.

Más que una competencia

Además de la entrega de los premios principales, la jornada incluyó menciones especiales a equipos y trayectorias, subrayando valores como la constancia y el juego limpio por encima de los resultados numéricos.