PRESENTARON EL LIBRO “LA HUELGA DE HIPASAM. HISTORIA Y MEMORIA” EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | Se llevó a cabo la presentación del libro “La huelga de HIPASAM. Historia y memoria”, escrito por Natali Narváez. El evento reunió a vecinos, ex trabajadores mineros y referentes de la comunidad en un espacio vinculado a la historia de la actividad minera en la localidad.

La apertura contó con palabras del presidente del Concejo Municipal, Carlos Negri, quien dio la bienvenida a los presentes y destacó la realización de actividades vinculadas a la memoria histórica local.

Durante la presentación, la autora estuvo acompañada por Isabelino Sayueque, Gustavo Cifuentes y Alberto Lobos, quienes compartieron intervenciones vinculadas a la experiencia minera y a los procesos de reconstrucción de la memoria colectiva.

En su participación, Alberto Lobos, quien formó parte de la huelga de 1975, aportó un testimonio en primera persona sobre el conflicto y su contexto, mientras que Isabelino Sayueque también hizo referencia a la importancia de recuperar experiencias vinculadas al trabajo minero en la región. Por su parte, Gustavo Cifuentes abordó la relación entre memoria, comunidad y procesos históricos.

El encuentro contó con una importante presencia de público, entre ellos ex trabajadores de HIPASAM, quienes participaron del intercambio posterior a las exposiciones.

En su intervención central, Natali Narváez explicó que el libro es el resultado de una investigación basada en fuentes documentales y testimonios orales, con el objetivo de reconstruir la huelga minera de 1975 en Sierra Grande y analizar las distintas interpretaciones sobre el conflicto y su represión.

La obra propone un abordaje que articula historia y memoria, situando el conflicto en el contexto social y político de la década de 1970, y examinando las disputas de sentido construidas en torno a ese episodio. Según se expuso durante la presentación, el trabajo también indaga en la persistencia de esas narrativas en el presente y su incidencia en la identidad de la comunidad.

El evento se desarrolló en el Club Vuta Mahuida, considerado un espacio representativo dentro de la historia minera local, y finalizó con un espacio de intercambio entre la autora y el público, junto con la firma de ejemplares.