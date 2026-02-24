PRESENTARÁN AVANCES DE LA TERMINAL PUNTA COLORADA E INAUGURARÁN OFICINAS DE VMOS EN SIERRA GRANDE

El área de Comunicación Institucional de VMOS informó que el miércoles 25 de febrero se realizará en Sierra Grande la presentación ante la comunidad de los avances de la Terminal Punta Colorada y la inauguración de las nuevas oficinas de la empresa en la ciudad.

Según trascendió, para esa fecha está prevista la llegada del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín y se estima una agenda de actividades vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur.

De acuerdo con información de lo que podría ser la agenda, la jornada comenzaría con una convocatoria en las oficinas de VMOS, con la presencia de Gustavo Gallino, integrante del Comité Ejecutivo de YPF, como anfitrión . Posteriormente, se realizaría una visita hacia la Terminal Punta Colorada.

Durante la jornada llegaría a Sierra Grande el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, incluso podría llegar el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.