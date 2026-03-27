PRESENTACIÓN DEL LIBRO SOBRE LA HUELGA DE HIPASAM EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La historiadora Natali Narváez presentará el libro “La huelga de HiPaSAM. Historia y memoria” el domingo 29 a las 17 en el Vuta Mahuida, en Sierra Grande. La actividad será abierta a la comunidad.

Según explicó en diálogo con Radio Libre, la publicación es el resultado de una investigación académica centrada en la huelga minera de 1975 y en los procesos de reconstrucción de la memoria colectiva hasta el año 2018, cuando se desarrolló el juicio por delitos de lesa humanidad vinculados a esos hechos.

Narváez indicó que el libro propone una reconstrucción histórica del conflicto y del modo en que las memorias sobre ese proceso se transformaron con el tiempo. “Cuando decimos las memorias estamos hablando en plural, estamos diciendo que no hay una sola memoria”, señaló, al referirse a la coexistencia de relatos oficiales y otras narrativas que fueron emergiendo a partir de nuevas voces y contextos.

La autora explicó que la obra se basa en una metodología que combina análisis documental, trabajo de campo y testimonios. Entre las fuentes utilizadas mencionó periódicos de la época, la causa judicial 678-75 —que reúne denuncias, allanamientos, declaraciones y material fotográfico— y entrevistas a ex trabajadores realizadas entre 1975 y la década de 1990.

En relación con el proceso de investigación, destacó el carácter colectivo del trabajo ante la falta de bibliografía previa sobre la huelga de HiPaSAM. En ese sentido, subrayó el aporte de testimonios, archivos personales y redes de contacto que permitieron acceder a información relevante.

Durante la presentación participarán personas vinculadas al proceso de reconstrucción histórica, entre ellos el docente Gustavo Cifuentes, el ex trabajador minero «Tolín» Sayueque y el ex dirigente sindical Alberto Lobo, quien fue detenido tras la represión de 1975 y posteriormente denunciante en el juicio de 2018.

La autora señaló que el libro también aborda el impacto de los procesos judiciales y las políticas públicas que permitieron la apertura de archivos y la incorporación de nuevos testimonios. En ese marco, destacó el rol de denunciantes como Marcel Bertolesi en la recuperación de documentación y en la visibilización de los hechos.

Narváez informó que habrá ejemplares disponibles durante la presentación y que posteriormente el material será distribuido en instituciones educativas y bibliotecas de la localidad para su consulta.

Fuente: En este día | Radio Libre