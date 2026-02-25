PRESENCIARON EL INICIO DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, recorrieron el sector donde comenzaron las tareas de levantamiento de la carpeta asfáltica sobre la calle Bahía Blanca.

La actividad se desarrolló en la intersección de Bahía Blanca con avenida Novillo, tras la inauguración de las oficinas de VMOS. En el lugar también estuvieron presentes funcionarios municipales, entre ellos el titular de Obras, Planificación y Urbanización, Maximiliano Ruiz.

Los trabajos corresponden a la primera etapa de la obra de pavimentación prevista para distintas calles de la ciudad. Esta fase inicial consiste en el levantamiento de la carpeta asfáltica existente, mientras que posteriormente se ejecutará la nueva pavimentación.

El proyecto se enmarca en la Licitación Pública 009/25 y contempla la pavimentación de 17 calles en Sierra Grande. La obra será financiada con el 5 por ciento del Bono VMOS asignado a la localidad.

La Licitación Pública Nº 009/25 para la pavimentación de 17 calles estratégicas del casco urbano. La inversión supera los $1.900 millones, financiada íntegramente a través del Fondo VMOS, e incluye repavimentación, retiro del hormigón deteriorado y recambio de cañerías para garantizar una intervención integral y definitiva.

Fuente: Por redacción de pidolapalabra.com.ar