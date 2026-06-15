PREOCUPACIÓN POR CASOS DE VARICELA EN ESCUELAS DE RÍO NEGRO Y PEDIDO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

Sierra Grande | La presencia de casos de varicela en establecimientos educativos de Río Negro motivó una serie de planteos por parte de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER), que manifestó su preocupación por la situación y solicitó la implementación de medidas preventivas en las escuelas.

En declaraciones a Radio Libre, el secretario general de la UnTER Sierra Grande, José Luis Burgos, explicó que el tema fue analizado durante una reunión del Departamento de Salud del sindicato realizada en la ciudad de Fisque Menuco, donde participaron representantes de las 18 seccionales de la provincia.

Según indicó, uno de los casos que generó mayor atención ocurrió en el CET 27 de Fernández Oro, donde una docente diagnosticada con varicela regresó a sus actividades luego de una licencia reducida por auditoría médica. Posteriormente se registró un aumento de casos dentro de la comunidad educativa.

Burgos señaló que, a partir de esa situación, la organización sindical comenzó a difundir información preventiva y recomendaciones para las escuelas, con el objetivo de promover la detección temprana y evitar nuevos contagios.

Entre las medidas sugeridas se encuentran el aislamiento de las personas afectadas hasta recibir el alta médica correspondiente, la comunicación de los casos a los centros de salud, la verificación de los esquemas de vacunación, la ventilación permanente de los espacios cerrados, el lavado frecuente de manos y la limpieza de superficies y elementos de uso común.

El dirigente remarcó que la aparición de un caso de varicela no implica automáticamente la suspensión de clases, salvo que exista una indicación expresa de la autoridad sanitaria. No obstante, sostuvo que es necesario reforzar las acciones de prevención dentro de los establecimientos educativos.

En ese sentido, manifestó que desde el sindicato observan la distribución de material informativo sobre la enfermedad, aunque consideran que aún no se ha desarrollado un plan preventivo integral.

Burgos también destacó la importancia de fortalecer la articulación entre los sistemas de salud público y privado para mejorar el seguimiento epidemiológico de los casos detectados. Indicó que mantuvo contactos con autoridades sanitarias locales con el objetivo de coordinar acciones conjuntas y conocer las medidas previstas por el sistema de salud provincial.

Respecto de Sierra Grande, señaló que durante recorridas realizadas en establecimientos educativos se informó la existencia de casos de varicela en algunos cursos. Afirmó que, independientemente de la cantidad de casos registrados, es fundamental aplicar las medidas preventivas correspondientes.

Asimismo, mencionó la necesidad de reforzar tareas de limpieza profunda en escuelas, talleres y laboratorios, especialmente sobre herramientas y elementos compartidos, además de garantizar la disponibilidad de jabón, toallas descartables y otros insumos de higiene.

El dirigente sostuvo que docentes y equipos directivos ya comenzaron a compartir información preventiva con las familias y destacó la importancia de que cualquier caso sospechoso o confirmado sea comunicado a la escuela y a las autoridades sanitarias para facilitar el seguimiento correspondiente.

Finalmente, Burgos señaló que la prioridad es proteger la salud de estudiantes, docentes y trabajadores de la educación mediante acciones coordinadas entre las instituciones educativas, el sistema de salud y las familias.

Fuente: En este día | Radio Libre