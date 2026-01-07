PREOCUPACIÓN EN SIERRA GRANDE POR HECHOS DELICTIVOS: LA COMISARÍA 13 ACLARÓ LA SITUACIÓN

Sierra Grande | La difusión de audios e imágenes a través de redes sociales exponiendo a un presunto delincuente, volvió a poner en el centro de la escena la preocupación por la seguridad en Sierra Grande. En ese contexto, el comisario Claudio Chazarreta, titular de la Comisaría 13, dialogó con Radio Libre y brindó precisiones sobre el estado de las investigaciones y el rol que cumple la Policía en estos casos.

Chazarreta explicó que desde el 26 de diciembre a la fecha se registraron distintos hechos delictivos, principalmente hurtos, además de dos causas por robo y algunos daños. En relación con una persona señalada en redes sociales, aclaró que “hay una persona investigada en varios hechos, no en todos, pero sí en algunos de los que venimos teniendo en estos días”, y que sobre esos casos ya se dio intervención a la Justicia.

El comisario remarcó que la labor policial es limitada y depende de las definiciones judiciales. “Nuestra intervención es muy acotada. Tratamos de llevar a la Fiscalía la mayor cantidad de pruebas posibles para que se pueda avanzar”, señaló, y agregó que actualmente se está a la espera de resoluciones por parte del Ministerio Público Fiscal de San Antonio Oeste.

Respecto a la sensación de inseguridad generada en la comunidad, Chazarreta sostuvo que la difusión masiva de audios, fotos y comentarios en redes sociales puede resultar contraproducente. Si bien reconoció que alertar a los vecinos puede ser positivo, advirtió que “en la forma en que se hace, muchas veces genera temor y además alerta a la persona que está siendo investigada, lo que complica nuestro trabajo”.

En ese sentido, subrayó que la Policía prefiere actuar con discreción cuando no hay una aprehensión concreta, para no entorpecer las investigaciones ni vulnerar derechos. “Todas las personas tienen derechos, incluso aquellas que están siendo investigadas. Por eso tratamos de trabajar en silencio hasta tener una resolución judicial”, explicó.

Ante la inquietud de los vecinos, el comisario insistió en la importancia de la prevención y la comunicación directa con la Policía. “Pedimos que ante cualquier situación sospechosa se dé aviso inmediato. Cuando hay llamados rápidos, como ocurrió en un hecho reciente, podemos intervenir de manera preventiva y efectiva”, indicó, y destacó el valor de las cámaras de seguridad domiciliarias como herramienta de apoyo, siempre acompañadas de la denuncia correspondiente.

Finalmente, Chazarreta aprovechó la entrevista para reiterar una advertencia sobre las estafas, que continúan registrándose en la localidad. Alertó sobre llamados telefónicos, perfiles falsos y enlaces engañosos que derivan en el vaciamiento de cuentas bancarias, y remarcó que “nadie regala nada”. En ese marco, pidió a la población verificar siempre los canales oficiales y acercarse a la comisaría ante cualquier duda.

Mientras se aguardan definiciones judiciales, desde la Comisaría 13 insisten en que la clave para atravesar este momento es la prevención, la denuncia responsable y la colaboración de la comunidad, evitando acciones que puedan agravar la sensación de inseguridad o dificultar el accionar de la Justicia.

Fuente: En este día | Radio Libre