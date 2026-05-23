PREOCUPACIÓN EN PLAYAS DORADAS POR LA PRESENCIA DE VENDEDORES AMBULANTES

Sierra Grande | Durante la última semana, vecinos y comerciantes de Playas Doradas reportaron la presencia de vendedores ambulantes ubicados en la plaza central y en distintos sectores de la villa balnearia.

Según indicaron con notable malestar, en un primer momento se creyó que ofrecían ropa de trabajo. Sin embargo, posteriormente se observó la comercialización de indumentaria en general y otros productos.

Comerciantes expresaron su preocupación por la situación y señalaron que actualmente atraviesan un contexto de bajas ventas. Además, plantearon diferencias respecto de quienes desarrollan actividad comercial de manera estable, indicando que deben afrontar alquileres, impuestos y otros costos vinculados al funcionamiento de los locales habilitados.

La venta ambulante es una problemática que se presenta de manera recurrente tanto en Sierra Grande como en Playas Doradas. Desde el año 2004 existen intentos de impedir este tipo de comercialización mediante normativa municipal (Ordenanza N° 436/04).

No obstante, la falta de controles permanentes y la percepción de que en Playas Doradas las inspecciones son limitadas favorecen el regreso periódico de vendedores ambulantes a distintos espacios públicos de la villa.

Fuente: En este día | Radio Libre