PREOCUPACIÓN EN EL SECTOR GASTRONÓMICO DE SIERRA GRANDE POR FALTA DE OPORTUNIDADES

Sierra Grande | Integrantes del sector gastronómico expresaron su preocupación ante un grupo de concejalas, señalando que solo una firma ha sido adjudicada para la provisión del servicio de viandas a las empresas que trabajan en el proyecto del oleoducto VMOS, dejando fuera a otros emprendimientos locales. En este sentido, solicitaron la intervención de las ediles para lograr una instancia de diálogo con el Estado y así poder participar en las ofertas para este servicio.

El jueves por la tarde, las concejales Liliana Gauna, Valeria Cayuqueo y Nadia Arbaizar, junto con Eugenia Gattafoni en representación del Partido Renacer y con el aval de la concejal Judith Campero, se reunieron con representantes del sector gastronómico local. El encuentro se dio en el marco del creciente malestar por la falta de oportunidades en la concesión de contratos para el abastecimiento de viandas a las empresas que se están instalando en la localidad, en el despliegue de YPF.

Además, los empresarios gastronómicos denunciaron que el Gobierno Municipal ha expresado públicamente que la gastronomía local no está preparada para recibir una gran afluencia de personas, argumentando que la infraestructura no es adecuada. Estas afirmaciones, según el sector afectado, no han sido respaldadas por ninguna entidad oficial, generando mayor descontento y preocupación.

El reclamo se centra en la necesidad de que las oportunidades económicas sean prioritariamente para los vecinos de Sierra Grande, quienes han apostado al desarrollo de la localidad con la esperanza de un crecimiento económico sostenible. En este sentido, solicitan la urgente intervención del gobernador de la provincia, destacando la importancia de garantizar el cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales, así como el consenso social entre el Estado y los inversores para priorizar el trabajo local.

Los comerciantes emitieron un documento tras la reunión, con el objetivo de visibilizar la situación y exigir soluciones concretas.