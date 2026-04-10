PREOCUPACIÓN DE CÁMARAS POR RESULTADO DE LICITACIÓN DE LA RUTA N° 9

Sierra Grande | Las cámaras de Sierra Grande expresaron su preocupación ante el resultado de la reciente licitación para el enripiado de la Ruta N° 9, en la cual la empresa South Mining Service S.A. fue posicionada en primer lugar tras la apertura de sobres.

La obra cuenta con un presupuesto superior a 3.351 millones de pesos y tiene como objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad en el tramo que conecta la Ruta Nacional 3 con el acceso a Punta Colorada, en función del crecimiento productivo y logístico de la zona. En el acto participaron el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün; y el presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López. En total, se presentaron cinco ofertas correspondientes a las firmas AgroVial Sur S.A., South Mining Services S.A., Usimix S.R.L., Cotravame y Rimsol S.A.

A través de comunicados oficiales, tanto la Cámara de Empresarios y Emprendedores de Sierra Grande (CEESIG) como la Cámara de Industria, Servicios y Comercio de la localidad manifestaron inquietud por el resultado preliminar del proceso licitatorio.

La CEESIG señaló que, en proyectos de alto impacto regional, los procesos de contratación deben contemplar no solo variables económicas y técnicas, sino también antecedentes de cumplimiento contractual, conducta comercial y responsabilidad con el entramado productivo local. En ese marco, indicó la existencia de antecedentes negativos atribuidos a la empresa posicionada en primer lugar, vinculados a incumplimientos con empresas locales en experiencias contractuales previas, con consecuencias económicas y sociales en la comunidad.

En la misma línea, la Cámara de Industria, Servicios y Comercio planteó la necesidad de incorporar en los criterios de evaluación aspectos relacionados con la trayectoria empresarial y el compromiso con el desarrollo local. La entidad también hizo referencia a antecedentes de incumplimientos con proveedores de la zona, derivados de contratos anteriores.

Ambas instituciones coincidieron en destacar el desempeño de las empresas locales, señalando su participación sostenida en la generación de empleo, el cumplimiento de obligaciones comerciales y la articulación con proveedores regionales, en concordancia con políticas de fortalecimiento del compre local.

Entre los puntos planteados, las cámaras expresaron su respaldo a las empresas locales que participaron en la licitación e invitaron a las autoridades competentes a considerar, en la instancia de adjudicación, los antecedentes comerciales verificables y el impacto en la economía regional.

Asimismo, reafirmaron su compromiso con la promoción de prácticas transparentes, equitativas y responsables en los procesos de contratación vinculados al desarrollo productivo de Sierra Grande.