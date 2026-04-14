PREOCUPA LA PRESENCIA DE CABALLOS SUELTOS EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD

Sierra Grande | La presencia de caballos sueltos en distintos puntos de la ciudad se ha vuelto una situación cada vez más frecuente, según reportes realizados por vecinos en las últimas semanas. Los animales han sido observados tanto en áreas urbanas como en sectores cercanos a rutas, lo que genera preocupación por posibles incidentes.

Días atrás, un vecino informó sobre la presencia de un caballo en estado crítico frente a la zona del hospital Dr. Osvaldo P. Bianchi. El hecho fue difundido como parte de una serie de situaciones similares que evidencian la circulación de animales sin control en espacios públicos.

Asimismo, se registraron avistamientos en la zona de la plaza San Martín, donde los caballos permanecieron durante varias horas, y también sobre la Ruta Provincial N° 5, en el tramo que conduce a Playas Doradas. Este último sector es señalado como uno de los más riesgosos debido al tránsito vehicular.

En otro episodio reciente, una vecina de Villa Hiparsa indicó que varios caballos se encontraban en la puerta de su vivienda. Según su testimonio, los animales se mantenían tranquilos, pero advirtió que había niños jugando cerca de ellos, lo que representa un riesgo ante la posibilidad de golpes o reacciones inesperadas.

Los casos relevados coinciden con la falta de identificación de los propietarios de los animales. La reiteración de episodios en distintos sectores refuerza la percepción de un problema sin resolución, con implicancias tanto en la seguridad vial como en la convivencia urbana.

Fuente: Por redacción de Pido la Palabra