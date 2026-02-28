PREFECTURA NAVAL ARGENTINA ABRIÓ LA INSCRIPCIÓN AL CURSO STCW EN PUNTA COLORADA

Sierra Grande | La Prefectura Naval Argentina informó que se encuentra abierta la inscripción para el Curso Básico y Actualización “STCW – Enmendado” (Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar), destinado al personal de la Marina Mercante.

La capacitación será dictada por la Escuela de Formación y Capacitación para el Personal Embarcado de la Marina Mercante (EFOCAPEMM), dependiente de la Prefectura Punta Colorada.

Según el informativo de prensa PCOL, E8K N° 01/26, los interesados deberán dirigirse a la oficina administrativa de la Prefectura Punta Colorada, ubicada en Casa D Prima N° 12 de la Villa Hiparsa, en el horario de 8 a 13 horas, presentando el correspondiente documento de embarco.

La convocatoria está orientada a personal embarcado que requiera realizar el curso básico o su actualización conforme a la normativa vigente.

