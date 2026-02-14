PREFECTURA ADVIERTE SOBRE POSIBLES AFECTACIONES EN LÍNEAS TELEFÓNICAS DE EMERGENCIA NÁUTICA

Sierra Grande | La Prefectura Punta Colorada informó que las empresas Personal y Movistar comunicaron formalmente el inicio del apagado paulatino de centrales telefónicas basadas en tecnología de cobre, en el marco de un proceso de migración hacia sistemas como LTE e IP.

Según se indicó, esta transición tecnológica podría generar eventuales inconvenientes en el funcionamiento de la línea 106, destinada a emergencias náuticas. La situación es ajena a la institución y podría impactar en la capacidad de respuesta ante incidentes en el ámbito marítimo.

Ante posibles interrupciones, la Prefectura recordó que se encuentra habilitado el canal 16 de radiocomunicación VHF para emergencias, además de líneas telefónicas alternativas, entre ellas el número 02934-481154.

Las personas interesadas en obtener mayor información pueden dirigirse a la oficina administrativa ubicada en el barrio Villa Hiparsa, sector D, casa 12, o al destacamento en Punta Colorada. También pueden comunicarse al teléfono 02934-481154.

Fuente: Prefectura Naval Argentina