POR RECLAMO DE LA ESCUELA 360 DE PLAYAS DORADAS SE REALIZÓ UN ABRAZO SOLIDARIO

Playas Doradas | La comunidad educativa de la Escuela Nº 360 de Playas Doradas realizó este martes 26 de mayo un abrazo solidario al establecimiento, luego del acto conmemorativo por el 25 de Mayo. La convocatoria reunió a familias, docentes y vecinos de la villa balnearia, además de representantes de la UnTER Seccional Sierra Grande, entre ellos el secretario general José Luis Burgos y el adjunto gremial Gustavo Ávila.

La actividad tuvo como objetivo visibilizar los reclamos vinculados a las condiciones edilicias de la institución, la falta de personal y la necesidad de abrir un nuevo cargo docente para atender la matrícula actual.

En diálogo con Radio Libre, Cecilia Córdoba, madre de un estudiante de séptimo grado de la institución, explicó que el petitorio impulsado por las familias solicita la reapertura de un cargo docente que había sido cerrado antes del cierre definitivo de matrícula. Actualmente, dos maestras están a cargo de alumnos de primero, segundo y tercer grado, mientras que otras docentes atienden a estudiantes de cuarto, quinto, sexto y séptimo.

Córdoba también señaló que existen reclamos relacionados con la falta de auxiliares y apoyo pedagógico, además de problemas edilicios en el edificio escolar. Entre las situaciones mencionadas, indicó que días atrás se levantó el piso de una de las salas del jardín, y detalló la existencia de vidrios rotos y sectores deteriorados en el patio y la cancha utilizada por los estudiantes.

Durante la entrevista, sostuvo que el abrazo solidario buscó convocar tanto a vecinos de Playas Doradas como de Sierra Grande para acompañar el reclamo de la comunidad educativa y respaldar el pedido de mejoras para el establecimiento.

Además, informó que el petitorio continuará reuniendo firmas para luego ser presentado ante las autoridades correspondientes, entre ellas el Ministerio de Educación y la supervisión escolar.

En sus declaraciones, Cecilia Córdoba también agradeció el acompañamiento de la legisladora Magdalena Odarda, quien manifestó públicamente su apoyo al reclamo y anunció que llevará la situación a la Legislatura provincial.

Fuente: En este día | Radio Libre