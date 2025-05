POR LA DESCARGA DE MATERIAL EN CHUBUT EL SOPSAO EXIGE RESPUESTAS AL GOBIERNO RIONEGRINO

Sierra Grande | El reciente arribo de un buque al puerto de Puerto Madryn para descargar materiales destinados a la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur encendió una fuerte polémica en la provincia de Río Negro. El Sindicato de Obreros Portuarios de San Antonio Oeste (SOPSAO) emitió un comunicado donde denuncia lo ocurrido como “un atropello” a los trabajadores locales, al considerar que el material debió haber sido desembarcado en el puerto rionegrino de San Antonio Este.

En declaraciones a Radio Libre, Osvaldo Mendoza, secretario general del sindicato, afirmó: “El barco tenía 139 metros de eslora, perfectamente operable en el sitio 2 de nuestro puerto. No era una cuestión técnica. Esto nos duele porque apoyamos siempre estos proyectos, pero no podemos aceptar que nos quiten trabajo cuando se prometió que el oleoducto generaría mano de obra rionegrina en suelo rionegrino”.

Según explicó Mendoza, la información sobre la operación en Madryn llegó al sindicato el viernes anterior al comunicado. “Fue un impacto. A través de averiguaciones supimos que se trataba de una descarga de materiales para los tanques de depósito de petróleo. Recién el martes tuvimos reunión con legisladores provinciales. Esto ya pasó, pero de aquí en adelante hay que investigar dónde está el problema”.

En esa línea, exigió que el gobierno rionegrino actúe: “La provincia ahora debe pedir informes. A la empresa VEMOS, al concesionario del puerto, al ente regulador. Todos deben dar explicaciones. ¿Fue una decisión por costos? ¿Por distancia? ¿Dónde está la falla?”.

Mendoza también criticó el hecho de que, a pesar de las promesas, se desplace el trabajo fuera de la provincia: “Siempre dijimos que la inversión debe generar empleo local. Si el barco va a otro puerto por un 30% de diferencia en costos, entonces hay que ajustar eso. No puede ser que por 80 kilómetros se pierda una oportunidad de trabajo para los estibadores, camioneros, operadores y toda la cadena logística que sostiene al puerto del Este”.

En el comunicado oficial del sindicato, difundido el fin de semana, se expresó con firmeza: “¡Exigimos una respuesta inmediata! El oleoducto debe generar trabajo en Río Negro. Basta de mentiras. Que los recursos naturales rionegrinos generen empleo para los rionegrinos”.

Finalmente, Mendoza reiteró el compromiso del SOPSAO con el desarrollo de proyectos estratégicos como el oleoducto o el GNL: “Acompañamos todas las iniciativas que generen empleo en nuestra región. Pero eso tiene que ser real. No se puede seguir sacrificando a nuestros trabajadores mientras otros puertos se llevan la actividad. No se trata solo de una descarga. Se trata de defender el trabajo de todo un pueblo”.

Fuente: Radio Libre | En este día.

