POLICÍAS RETIRADOS DE RÍO NEGRO MANTIENEN RECLAMO SALARIAL Y ACAMPE EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | Policías retirados de la provincia de Río Negro mantienen un reclamo por mejoras salariales y el cumplimiento de la normativa vigente que regula sus haberes. En Sierra Grande, un grupo de exintegrantes de la fuerza sostiene un acampe desde hace más de dos semanas y anunció nuevas acciones de protesta.

En diálogo con Radio Libre, Pablo Monzón y Diego Urra, representantes del sector en la localidad, explicaron que el reclamo se centra en el incumplimiento de la Ley Salarial 679, que establece la estructura de ingresos dentro de la policía provincial.

Monzón señaló que, según el esquema previsto en la normativa, existen escalas salariales que no se están aplicando. “Nosotros tenemos una ley salarial, la 679, donde está escrito qué es lo que debemos cobrar y el gobierno provincial está incumpliendo”, afirmó. Como ejemplo, indicó que en su caso particular, como sargento ayudante retirado, percibe un ingreso menor al que correspondería según la escala establecida. “Debería cobrar 2.786.000 pesos y estoy cobrando 1.700.000. Estoy perdiendo 1.150.000 pesos”, explicó.

El exagente también sostuvo que durante la actividad existen componentes salariales no remunerativos que, al momento del retiro, dejan de percibirse. “Cuando estamos en actividad tenemos ítems en negro que representan alrededor del 45% del sueldo. Cuando nos retiramos desaparecen y eso significa perder casi la mitad del ingreso”, indicó.

Urra, por su parte, mencionó que también reclaman por el pago de adicionales vinculados a la zona desfavorable. “Tenemos una zona desfavorable del 40%, pero durante años se pagó el 18%. Hubo fallos judiciales que indicaron que debía abonarse, pero no se cumplió en su totalidad”, señaló.

El grupo de retirados mantiene un acampe en la Rotonda Norte de Sierra Grande como forma de visibilizar el reclamo. Según Monzón, la protesta se realiza sin interrumpir la circulación vehicular. “Estamos en la ruta con carteles y pancartas, visibilizando la situación. El acampe es por tiempo indeterminado hasta que tengamos una respuesta”, expresó.

Además, los retirados convocaron a un bocinazo provincial que se realizará en simultáneo en distintas localidades de Río Negro. “Hoy a las 19 horas vamos a hacer un bocinazo en simultáneo con Bariloche, Roca, Viedma y otros puntos donde hay acampes”, indicó Monzón.

Durante la entrevista también se refirieron a la situación del policía retirado Rubén Ángel Muñoz, a quien consideran un referente del reclamo. “Nosotros lo reconocemos como la voz del sector. Pedimos su liberación y que se habiliten instancias de diálogo”, señaló Monzón.

Los representantes del sector informaron además que mantuvieron reuniones con concejales de Sierra Grande y que solicitarán una audiencia con el Ejecutivo municipal para presentar un petitorio con las escalas salariales que consideran correspondientes según la legislación vigente.

“El reclamo es que se respete la ley salarial. Si se cumple lo que está escrito, nosotros no estaríamos en la ruta”, concluyó Monzón.

Fuente: En este día | Radio Libre