POLÉMICA POR LAS OBRAS DE BACHEO: LA CONCEJAL ARBAIZAR CUESTIONÓ LA FALTA DE DIÁLOGO ENTRE EL CONCEJO Y EL EJECUTIVO

La concejal de Cambia Sierra Grande, Nadia Arbaizar, se refirió a la polémica en torno a las obras de bacheo de las calles de la localidad y remarcó la necesidad de mayor transparencia por parte del Ejecutivo. En declaraciones a Radio Libre, la edil explicó que, pese a la aprobación de partidas presupuestarias por más de 70 millones de pesos, las obras se encuentran detenidas desde principios de año y sin precisiones sobre los materiales comprometidos.

“Lo que preocupa es que, mientras al Concejo se le pide rapidez en el tratamiento de proyectos, el Ejecutivo no da explicaciones claras sobre por qué las obras no avanzan. Hay partidas aprobadas en tiempo récord que aún no se ejecutaron”, señaló Arbaizar.

La concejal también cuestionó la comunicación institucional, asegurando que el Poder Legislativo es “ninguneado” en varias instancias:

“Nos apuran para votar, pero después no nos informan qué se hizo ni qué falta. La gente nos pregunta qué calles se van a arreglar y nosotros tampoco tenemos esas respuestas”, sostuvo.

En esa línea, Arbaizar insistió en que el cuerpo legislativo siempre mostró “buena voluntad política” para acompañar iniciativas, pero denunció que desde el oficialismo municipal no se percibe la misma predisposición. “No queremos ser un palo en la rueda, queremos trabajar en conjunto para que las cosas salgan bien, pero necesitamos información”, concluyó.

Fuente: Radio Libre | En este día.