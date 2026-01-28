PLAYAS DORADAS Y SU ENTORNO COSTERO: BALNEARIO, PLAYAS NATURALES Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL

Playas Doradas | Playas Doradas se ubica sobre la costa atlántica de la provincia de Río Negro y se accede por la Ruta Provincial Nº 5 desde la ciudad de Sierra Grande. El balneario se caracteriza por extensas playas de arena fina y dorada, aguas generalmente tranquilas y una pendiente suave que, durante la bajamar, amplía considerablemente la superficie disponible para el uso recreativo. Estas condiciones favorecen tanto el disfrute familiar como la práctica de actividades náuticas, entre ellas windsurf y kayak.

La playa central concentra la mayor parte de los servicios turísticos y es el principal espacio de uso público. Su amplitud permite la convivencia de actividades recreativas, deportivas y de descanso, especialmente durante la temporada estival.

Hacia el norte del área central se localiza la desembocadura del Parque Nacional Islote Lobos, un espacio protegido que conserva ambientes marinos y costeros de alto valor ecológico. La zona es hábitat de diversas especies de fauna, entre ellas lobos marinos y aves marinas, y constituye un punto relevante para la conservación y el turismo de naturaleza. El parque articula el uso público con criterios de protección ambiental y educación.

A unos dos kilómetros al sur del balneario se desarrolla un conjunto de playas de características naturales, accesibles por el camino costero. La primera de ellas es Playa Bonita, protegida por formaciones rocosas que atenúan el viento. Es utilizada para recreación, pesca y prácticas como apnea. A partir de esta playa, no hay presencia de guardavidas, servicios, ni baños públicos.

Más adelante se encuentra la Playa José Manuel, rodeada por restingas y reconocida por sus condiciones para el buceo. El nombre rinde homenaje a José Manuel Guerrero, buzo profesional vinculado a la actividad. Le sigue Playa La Escondida, un espacio frecuentado para encuentros informales y actividades recreativas de baja intensidad, en un entorno de menor concurrencia.

El recorrido costero incluye también sectores conocidos como Los Suecos, con arena más gruesa y formaciones rocosas utilizadas para pesca y buceo; Las Casitas, identificada por pequeñas construcciones de pescadores y la presencia de mejillones durante la marea baja; y La Isla, que presenta distintas configuraciones rocosas y posibilidades de actividades subacuáticas.

Otro punto de interés es Punta Colorada, sector que cuenta con un embarcadero de relevancia histórica y se encuentra próximo a una pingüinera. La zona ha sido históricamente vinculada a actividades portuarias y productivas, y en la actualidad forma parte del circuito de interés turístico y ambiental del litoral rionegrino.

En conjunto, Playas Doradas y su entorno conforman un corredor costero que integra balneario, playas naturales y áreas protegidas, con diversidad de paisajes y usos, en un marco de desarrollo turístico asociado al patrimonio natural de la región.

Por Belén Baleija