PLAYAS DORADAS SE PREPARA PARA LA 26ª EDICIÓN DEL SEVEN DE RUGBY

Sierra Grande | Playas Doradas volverá a ser escenario de uno de los eventos deportivos más emblemáticos del verano patagónico. El próximo 17 de enero se disputará la 26ª edición del Seven de Rugby de Playas Doradas, un torneo que ya forma parte de la identidad turística y deportiva del balneario.

En declaraciones a Radio Libre, el organizador del certamen, Gabriel Caullán, confirmó la fecha y remarcó la importancia de sostener el evento a lo largo de los años. “Es la vigésima sexta edición del Seven de Rugby de Playas Doradas. El año pasado no se pudo realizar por la baja de algunos sponsors, pero este año volvemos con muchas ganas”, señaló.

Caullán subrayó el acompañamiento permanente del sector comercial local: “Quiero agradecer mucho a todos los negocios de Playas Doradas por el apoyo. Siempre están presentes y colaboran con lo que sea necesario para que el torneo salga adelante”.

Organización y logística

El organizador explicó que la logística es uno de los mayores desafíos, especialmente por la llegada de equipos de distintas provincias. “Se hace un poco difícil por el traslado, la organización de árbitros que vienen desde Trelew y la coordinación con equipos que llegan desde Neuquén, Río Negro y distintas localidades de Chubut”, detalló.

Para esta edición ya se encuentran inscriptos equipos masculinos y femeninos, con la participación de conjuntos provenientes de Neuquén, General Roca, Puerto Madryn, Trelew, San Antonio Oeste, Sierra Grande y Gaiman, entre otros. Se estima la presencia de más de 100 jugadores, distribuidos en alrededor de diez equipos.

“El torneo es de primera división, mayores y femenino. Es un Seven para toda la Patagonia, eso es lo que siempre buscamos mantener”, afirmó Caullán, destacando el carácter regional del evento.

Modalidad de juego y cronograma

El Seven se disputará en la playa principal de Playas Doradas, sobre una cancha de arena de 60 por 40 metros. Los partidos comenzarán alrededor de las 12:30 horas, con encuentros intercalados entre las categorías femenina y masculina.

“El sistema es de doble eliminación. Se juegan siete por lado y hay un límite de tres cambios por partido, para equilibrar a todos los equipos”, explicó el organizador. Además, el certamen contará con Copa de Oro, Plata y Bronce, según el avance de los equipos.

El evento es abierto al público, con recomendaciones de seguridad para quienes se acerquen a la cancha. “La gente puede ir a ver tranquilamente, solo pedimos respetar los límites y mantenerse a unos dos metros del campo de juego”, indicó Caullán.

Tradición y tercer tiempo

Con más de dos décadas de historia, el Seven de Rugby de Playas Doradas se consolidó como un clásico del verano. “Es un evento característico del balneario, siempre genera expectativas y tiene una mística especial, incluso con el tercer tiempo”, expresó Caullán.

El tradicional tercer tiempo se realizará una vez finalizados los partidos, en el mismo predio.

Finalmente, el organizador invitó a toda la comunidad y a los visitantes a sumarse: “Queremos que la gente acompañe, que se acerque, porque esto también sirve para mostrar Playas Doradas y el evento a toda la Argentina”.

